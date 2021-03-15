Семь самых интересных смартфонов до 30 тысяч рублей в 2021 году
08:00 15.03.2021 (обновлено: 08:12 15.03.2021)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник магазина "М-видео" держит в руках смартфон
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости, Кирилл Каримов. Средний класс смартфонов сдвинулся в ценовой сегмент 20-30 тысяч рублей. И не только в России — аналитики международной исследовательской компании IDC подсчитали, что усредненный телефон в 2021 году обойдется в 363 доллара. Что предлагают производители за эти деньги — в материале РИА Новости.
Рейтинг среднебюджетных смартфонов
- —Samsung Galaxy A32 — отличный экран при скромной производительности;
- —Poco X3 — много смартфона за мало денег;
- —Apple iPhone 8 — все еще актуальный iPhone;
- —Oppo Reno 4 Lite — практически флагман со спорным процессором;
- —Honor 30S — интересный смартфон без Google-сервисов;
- —Realme 7 Pro — самая мощная зарядка в классе;
- —OnePlus Nord — доступный смартфон для фанатов OnePlus.
Samsung Galaxy A32
Цена: 21 900 рублей за версию 128 ГБ
Тенденцию удорожания подтверждает Samsung Galaxy A32 — в аналогичной версии памяти прошлогодний A31 стартовал с 19 990 рублей. Корейская компания привезла в Россию смартфон, значительно отличающийся от глобальной версии, — нет поддержки 5G и гораздо более слабый процессор MediaTek Helio G80. В качестве компенсации — отличный 6,4-дюймовый экран с разрешением 2400x1080 пикселей при частоте обновления картинки в 90 герц. Впрочем, это не отменяет некоторой задумчивости устройства: подлагивания анимации случаются даже в настройках. Камерный модуль — из четырех сенсоров: основной 48-мегапиксельный, "ширик" на восемь мегапикселей и два двухмегапиксельных датчика для макро и боке. Главная камера снимает достойно, но вот видео — лишь в качестве 1080p при частоте 30 кадров в секунду, некоторые бюджетники способны на большее. Несомненные достоинства — новейшая версия Android и объемная батарейка на 5000 миллиампер-часов. Правда, зарядка не слишком быстрая — мощностью 15 ватт. Похоже, корейцы все еще настороженно относятся к сверхмощным решениям, которые не стесняются использовать китайские производители.
Poco X3
Цена: 21 000 рублей за версию 128 ГБ
Формально отколовшийся от Xiaomi бренд Poco демонстрирует подход, хорошо известный по материнской компании: много смартфона за небольшие деньги. Poco X3 щеголяет IPS-дисплеем с частотой обновления картинки 120 герц — редкость в этом классе. Сэкономили, например, на пластиковом корпусе, вернее, на толщине задней панели. Тонкая пластмасса неприятно "гуляет" при просмотре видео или воспроизведении музыки через стереопару из разговорного и мультимедийного динамиков. Производительности на фоне многих конкурентов тут немало — аналогичный чип Snapdragon 732G получил недавно вышедший Redmi Note 10 Pro. Не обделили ни памятью (128 гигабайт и microSD), ни интерфейсами (аудиоджек, инфракрасный порт и прочее), ни коммуникациями (есть незаменимый NFC). Камера из четырех сенсоров интересна основным датчиком на 64 мегапикселя и 13-мегапиксельным "шириком" — качество снимков даже при плохом освещении достойное. Есть неприятная проблема: смартфон, бывает, неожиданно теряет связь 4G, после чего в сеть удается вернуться, только перезагрузив трубку.
10 декабря 2020, 08:00НаукаКакой недорогой смартфон выбрать в 2020 году: семь популярных моделей
Apple iPhone 8
Цена: 30 000 рублей за версию 64 ГБ
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНовые смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus представлены на продажу в торговом центре ГУМ. 29 сентября 2017
Новые смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus представлены на продажу в торговом центре ГУМ. 29 сентября 2017
Если хорошо поискать, то в продаже можно найти новый Apple iPhone 8 64 ГБ — выбор истинного фаната "яблока", который хочет получить все еще актуальный смартфон подешевле. Преимущества модели из 2017 года (как и недостатки) очевидны. Классический дизайн, без изменений перекочевавший в куда более дорогой iPhone SE, хоть и поднадоел, но все еще хорош для поборников компактности. Правда, экрана диагональю 4,7 дюйма для потребления контента уже маловато, а крошечной батарейки в 1821 миллиампер-час хватает только на сутки. Зато — удобная беспроводная зарядка. Производительности процессора A11 Bionic вкупе с двумя гигабайтами оперативной памяти хватает, и даже в играх смартфон не пасует. Да и камера выдает очень приличные снимки, разве что нет полезного ночного режима. Наконец, iPhone 8 еще минимум два года будет получать обновления.
Oppo Reno4 Lite
Цена: 23 000 рублей за версию 128 ГБ
© OppoOppo Reno4 Lite
© Oppo
Oppo Reno4 Lite
Некоторые флагманские фишки, доставшиеся этой модели, привлекают к ней внимание. Так, у AMOLED-дисплея с разрешением 2400x1080 пикселей — врезанная фронтальная камера, да не простая, а сдвоенная — добавили датчик глубины для размытия фона в селфи. Эстетически решение спорное, но потребителям две камеры понравились. Основной модуль включает четыре сенсора, главный из которых — на 48 мегапикселей — снимает хорошо как днем, так и вечером и даже пишет видео в 4K. Приятное впечатление оставляет и корпус — стекло и алюминий, никакого пластика, ставшего стандартом и для гораздо более дорогих смартфонов. Сканер отпечатков пальцев в дисплее, выполненный по оптической технологии, не слишком расторопен, но это распространенная проблема. На частые обновления довольно стабильной оболочки ColorOS рассчитывать не приходится — разработчики сразу выкатывают один большой апгрейд. Сейчас это актуальный Android 11. Недостатков у смартфона два — не слишком быстрый процессор Mediatek Helio P95 и низкая автономность. Причем второе связано с первым — пользователи отмечают жор батарейки (а она тут 4000 миллиампер-часов). При средней нагрузке аппарат едва ли проживет больше полутора дней.
Honor 30S
Цена: 24 000 рублей за версию 128 ГБ
© HonorHonor 30S
© Honor
Honor 30S
Honor обрел независимость от Huawei, и есть надежда, что новые модели будут с Google-сервисами. Honor 30S это не касается. Правда, умельцы научились обходить ограничения "корпорации добра", но путь этот тернист для обычного потребителя. Сам же смартфон — это очень интересное предложение в своей ценовой нише. Тем, кто не любит OLED-матрицы, тут предлагают качественную IPS-панель диагональю 6,5 дюйма. Внешне гаджет выделяется среди конкурентов материалами (металлическая рама и задняя панель из закаленного стекла) и практически эталонной сборкой. Процессор Hisilicon Kirin 820 может потягаться с актуальными Snapdragon 700-й серии. Кроме того, есть поддержка 5G, что пока редкость в этом классе. Памятью не обделили — шесть гигабайт оперативной и 128 гигабайт постоянной, которую можно расширить картой памяти, хотя здесь редкий формат NM. Камера — четыре датчика, в том числе "ширик" на восемь мегапикселей и 64-мегапиксельный основной сенсор, хорошо фотографирующий, но в видео уступающий многим конкурентам. ХNFC есть, пользоваться популярным GPay по понятным причинам не получится, но сейчас доступны альтернативы. С привычной батарейкой на 4000 миллиампер-часов в 30S работает очень быстрая зарядка на 40 ватт, дающая до 70 процентов емкости за 30 минут.
1 ноября 2020, 08:00НаукаСекреты беспроводной зарядки. Пора менять смартфон?
Realme 7 Pro
Цена: 27 000 рублей за версию 128 ГБ
© RealmeСмартфон Realme 7 Pro
© Realme
Смартфон Realme 7 Pro
Бренд Realme пытался конкурировать с "топом за свои деньги", но несколько растерял популярность из-за ценовой политики — 27 000 рублей за модель 7 Pro многие считают перебором. Смартфон получил 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей со стандартной герцовкой и подэкранным сканером дактилоскопии, на который часто жалуются: скорость распознавания пальца невысокая. Чип Snapdragon 720G, если поискать, встречается в гораздо более дешевых устройствах. Интересно, что у не добравшегося до России младшего Realme 7 5G куда более интересный чип Dimensity 800U. Зато производитель не поскупился на оперативную память — восемь гигабайт при 128 гигабайтах постоянной с возможностью расширения (и полноценным слотом под две симки). Но даже при столь солидном "железе" пользователи сталкиваются со множеством багов и вылетов в оболочке. В Realme обещают все исправить, хотя проблемы в софте остаются. Типичный набор камер для этого класса: основная 64 мегапикселей, сверхширокоугольная восемь мегапикселей, портретная и макро по два мегапикселя каждая. И чуть ли не самая мощная зарядка в сегменте — 65-ваттный блок обеспечивает аккумулятор на 4500 миллиампер-часов 100-процентной емкостью за 34 минуты. Правда, такая скорость лишь у проприетарных блоков питания, совместимых с продукцией корпорации BBK.
OnePlus Nord
Цена: 28 000 рублей за версию 128 ГБ
© OnePlusOnePlus Nord
© OnePlus
OnePlus Nord
OnePlus активно возвращается "к корням", выпуская относительно доступные смартфоны. Первым стал прошлогодний OnePlus Nord, который понравился публике, хоть и с оговорками. Одна из них — пластиковый корпус. Блогеры в своих презентациях его легко ломали. Выполненный по AMOLED-технологии 6,44-дюймовый экран выделяется не только поддержкой контента в HDR10+, но и частотой обновления картинки 90 герц. За последнее, правда, приходится платить автономностью: встроенной батарейки на 4115 миллиампер-часов с трудом хватает на полтора дня. Зато быстрая зарядка дает 70 процентов емкости за 30 минут. Неоспоримое преимущество — процессор Snapdragon 765G, по производительности вплотную приблизившийся к флагманским решениям. Память: восемь гигабайт оперативной и 128 гигабайт постоянной, но без возможности расширения. Странное ограничение для этого класса и отсутствие аудиоджека. Основной из четырех сенсоров камер разрешением 48 мегапикселей — с оптической стабилизацией, редкой опцией в изделиях "до 30 тысяч". Это сильно помогает при съемке фото и особенно видео. Максимальное качество записи — 4K при 60 кадрах в секунду.
3 февраля, 11:16НаукаНазван самый мощный смартфон начала 2021 года