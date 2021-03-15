Спецпосланник ООН по Сирии предложил новый формат урегулирования
19:46 15.03.2021 (обновлено: 20:14 15.03.2021)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
© Пресс-служба МИД РФ
ООН (Нью-Йорк), 15 мар – РИА Новости. Новый международный формат сирийского урегулирования должен состоять из США, России, Ирана, Турции, при участии арабских государств и стран ЕС, заявил на брифинге в понедельник спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен.
"Я еще не закончил то, что я считаю необходимым. Но я сказал, что важно, чтобы мы создали такой новый международный формат таким образом, что мы привлечем туда все различные стороны, у которых есть влияние на конфликт. Безусловно, он должен будет включать тем или иным образом США, Россию, Иран, Турцию, арабские государства и ЕС. И я также отметил, что там нужны все члены СБ ООН", - сказал он.
При этом он отметил, что пока рано говорить о создании такого формата. По его словам, сейчас важно, чтобы все игроки вместе выработали политику, которая бы основывалась на том, что ни один из них не имел возможности диктовать условия и итоги сирийского урегулирования.