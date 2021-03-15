Спецпосланник ООН по Сирии предложил новый формат урегулирования

"Я еще не закончил то, что я считаю необходимым. Но я сказал, что важно, чтобы мы создали такой новый международный формат таким образом, что мы привлечем туда все различные стороны, у которых есть влияние на конфликт. Безусловно, он должен будет включать тем или иным образом США, Россию, Иран, Турцию, арабские государства и ЕС. И я также отметил, что там нужны все члены СБ ООН", - сказал он.