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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20210315/siriya-1601360401.html
Спецпредставитель ООН не исключил нового формата переговоров по Сирии
Спецпредставитель ООН не исключил нового формата переговоров по Сирии
Спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен не исключил, что для достижения прогресса в сирийском урегулировании со временем может потребоваться новый... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T17:42
2021-03-15T17:42
война в сирии
гейр педерсен
совет безопасности оон
оон
в мире
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ООН, 15 мар – РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен не исключил, что для достижения прогресса в сирийском урегулировании со временем может потребоваться новый международный переговорный формат.Он напомнил, что недавно встречался с главой МИД САР, провел ряд других встреч и виртуальных переговоров."Я продолжу изучать возможности. Я полагаю, нам необходимо продолжать "тихую" дипломатию в этом отношении. Я работаю над этим", - сказал Педерсен на заседании СБ ООН."Со временем нам, возможно, надо будет попробовать ввести новые средства международной дискуссии, новый международный формат для необходимой дипломатии и сотрудничества", - добавил он.Спецпредставитель генсека ООН при этом отметил, что достижение прогресса не будет простым."Я абсолютно уверен, что значительного прогресса не будет, если процесс, которым руководят сирийцы, не будет поддержан конструктивной международной дипломатией в Сирии", - указал Педерсен.
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гейр педерсен, совет безопасности оон, оон, в мире

Спецпредставитель ООН не исключил нового формата переговоров по Сирии

17:42 15.03.2021
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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ООН, 15 мар – РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен не исключил, что для достижения прогресса в сирийском урегулировании со временем может потребоваться новый международный переговорный формат.
Он напомнил, что недавно встречался с главой МИД САР, провел ряд других встреч и виртуальных переговоров.
"Я продолжу изучать возможности. Я полагаю, нам необходимо продолжать "тихую" дипломатию в этом отношении. Я работаю над этим", - сказал Педерсен на заседании СБ ООН.
"Со временем нам, возможно, надо будет попробовать ввести новые средства международной дискуссии, новый международный формат для необходимой дипломатии и сотрудничества", - добавил он.
Спецпредставитель генсека ООН при этом отметил, что достижение прогресса не будет простым.
"Я абсолютно уверен, что значительного прогресса не будет, если процесс, которым руководят сирийцы, не будет поддержан конструктивной международной дипломатией в Сирии", - указал Педерсен.
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