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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20210315/siriya-1601353660.html
МИД Сирии заявил об ответственности Евросоюза за кровопролитие в стране
МИД Сирии заявил об ответственности Евросоюза за кровопролитие в стране
Евросоюз несет ответственность за кровопролитие в Сирии и страдания сирийских граждан, говорится в заявлении МИД САР. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T17:17
2021-03-15T17:17
война в сирии
евросоюз
сирия
в мире
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Евросоюз несет ответственность за кровопролитие в Сирии и страдания сирийских граждан, говорится в заявлении МИД САР."Европейский союз выпустил по Сирии заявление, полное заблуждений и противоречащих действительности утверждений, подчеркивая продолжение враждебной политики этой организации в отношении Сирии. Участие Европейского союза в агрессии против Сирии посредством поддержки террористических группировок и ведения экономического терроризма делает эту организацию ответственной за пролитие сирийской крови и страдания сирийцев", - сказано в заявлении."Колониальное мышление, которое продолжает щекотать чувства некоторых членов Европейского союза, осталось в прошлом", - подчеркнул сирийский МИД."Десять лет несправедливой войны против Сирии - повод осудить враждебную политику Европейского союза", - отмечается в заявлении.Ранее депутаты Европейского парламента исключили восстановление дипломатических отношений стран Евросоюза с Сирией и снятие европейских санкций без коренных изменений в этой стране.Совет Европейского союза 28 мая 2020 года на год продлил действующие санкции против правительства Сирии, срок которых истекал 1 июня. В санкционный список по Сирии входят 280 человек, в том числе члены сирийского правительства, а также порядка 70 организаций. Фигурантам списка запрещен въезд в ЕС, их средства в союзе должны быть заморожены.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210315/siriya-1601212761.html
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евросоюз, сирия, в мире

МИД Сирии заявил об ответственности Евросоюза за кровопролитие в стране

17:17 15.03.2021
 
© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Фото : SANA
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Евросоюз несет ответственность за кровопролитие в Сирии и страдания сирийских граждан, говорится в заявлении МИД САР.
"Европейский союз выпустил по Сирии заявление, полное заблуждений и противоречащих действительности утверждений, подчеркивая продолжение враждебной политики этой организации в отношении Сирии. Участие Европейского союза в агрессии против Сирии посредством поддержки террористических группировок и ведения экономического терроризма делает эту организацию ответственной за пролитие сирийской крови и страдания сирийцев", - сказано в заявлении.
"Колониальное мышление, которое продолжает щекотать чувства некоторых членов Европейского союза, осталось в прошлом", - подчеркнул сирийский МИД.
"Десять лет несправедливой войны против Сирии - повод осудить враждебную политику Европейского союза", - отмечается в заявлении.
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Вчера, 10:52Сказано в эфире
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Ранее депутаты Европейского парламента исключили восстановление дипломатических отношений стран Евросоюза с Сирией и снятие европейских санкций без коренных изменений в этой стране.
Совет Европейского союза 28 мая 2020 года на год продлил действующие санкции против правительства Сирии, срок которых истекал 1 июня. В санкционный список по Сирии входят 280 человек, в том числе члены сирийского правительства, а также порядка 70 организаций. Фигурантам списка запрещен въезд в ЕС, их средства в союзе должны быть заморожены.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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