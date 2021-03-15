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Война в Сирии
https://ria.ru/20210315/siriya-1601212013.html
В Сирии за время вооруженного конфликта погибли 112 российских военных
В Сирии за время вооруженного конфликта погибли 112 российских военных
Первый замглавы комитета ГД по обороне Андрей Красов сообщил, что в ходе вооруженного конфликта в Сирии погибло 112 российских военнослужащих. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T10:47
2021-03-15T13:27
война в сирии
андрей красов
госдума рф
сирия
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Первый замглавы комитета ГД по обороне Андрей Красов сообщил, что в ходе вооруженного конфликта в Сирии погибло 112 российских военнослужащих.Депутат привел такие данные в ходе "круглого стола" комитета ГД по охране здоровья. Мероприятие посвящено военной медицине."В Сирии погибло 112 российских военнослужащих", - сказал Красов.
https://ria.ru/20210315/voyna-1600919407.html
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андрей красов, госдума рф, сирия

В Сирии за время вооруженного конфликта погибли 112 российских военных

10:47 15.03.2021 (обновлено: 13:27 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Первый замглавы комитета ГД по обороне Андрей Красов сообщил, что в ходе вооруженного конфликта в Сирии погибло 112 российских военнослужащих.
Депутат привел такие данные в ходе "круглого стола" комитета ГД по охране здоровья. Мероприятие посвящено военной медицине.
"В Сирии погибло 112 российских военнослужащих", - сказал Красов.
Митинг в поддержку президента Сирии Башара Асада в центре Дамаска - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
Вчера, 00:47
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Война в СирииАндрей КрасовГосдума РФСирия
 
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