https://ria.ru/20210315/siriya-1601212013.html
В Сирии за время вооруженного конфликта погибли 112 российских военных
В Сирии за время вооруженного конфликта погибли 112 российских военных
Первый замглавы комитета ГД по обороне Андрей Красов сообщил, что в ходе вооруженного конфликта в Сирии погибло 112 российских военнослужащих. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T10:47
2021-03-15T10:47
2021-03-15T13:27
война в сирии
андрей красов
госдума рф
сирия
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Первый замглавы комитета ГД по обороне Андрей Красов сообщил, что в ходе вооруженного конфликта в Сирии погибло 112 российских военнослужащих.Депутат привел такие данные в ходе "круглого стола" комитета ГД по охране здоровья. Мероприятие посвящено военной медицине."В Сирии погибло 112 российских военнослужащих", - сказал Красов.
https://ria.ru/20210315/voyna-1600919407.html
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андрей красов, госдума рф, сирия