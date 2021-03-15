Путин отметил активное развитие центра "Сириус"
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем образовательного фонда "Талант и успех" Еленой Шмелевой
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем фонда "Талант и успех" Еленой Шмелевой отметил успехи центра "Сириус", который активно развивается и становится центром подготовки талантливых школьников и их преподавателей.
"Сириус" у нас развивается активно благодаря вашим усилиям и усилиям команды, которую вы собрали и сплотили вокруг себя. Он действительно становится центром подготовки талантливых ребят и переподготовки преподавателей, работает в регионах самым активным образом, развивает все направления, которые были выбраны в качестве приоритетных на первом этапе, и расширяет свою деятельность", - сказал Путин.
Он отметил, что в рамках "Сириуса" появляются лаборатории самого высокого мирового класса, формируются высшие учебные заведения, запланирована организация технопарка.
"Сириус" – первая в России федеральная территория, образованная в декабре 2020 года. Федеральная территория "Сириус" - новый вид публично-правового образования, экономически самостоятельный с собственным бюджетом и имуществом. Вопросы организации функционирования федеральной территории будут решаться в течение пятилетнего переходного периода. Полномочия председателя совета - органа публичной власти территории - могут прекращать досрочно в связи с утратой доверия президента РФ на основании его представления.
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