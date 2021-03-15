https://ria.ru/20210315/sirius-1601291003.html

Путин отметил активное развитие центра "Сириус"

Путин отметил активное развитие центра "Сириус"

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем фонда "Талант и успех" Еленой Шмелевой отметил успехи центра "Сириус", который активно развивается и... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T14:13

2021-03-15T14:13

2021-03-15T14:13

образовательный центр "сириус"

фонд "талант и успех"

владимир путин

общество

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителем фонда "Талант и успех" Еленой Шмелевой отметил успехи центра "Сириус", который активно развивается и становится центром подготовки талантливых школьников и их преподавателей.Он отметил, что в рамках "Сириуса" появляются лаборатории самого высокого мирового класса, формируются высшие учебные заведения, запланирована организация технопарка."Сириус" – первая в России федеральная территория, образованная в декабре 2020 года. Федеральная территория "Сириус" - новый вид публично-правового образования, экономически самостоятельный с собственным бюджетом и имуществом. Вопросы организации функционирования федеральной территории будут решаться в течение пятилетнего переходного периода. Полномочия председателя совета - органа публичной власти территории - могут прекращать досрочно в связи с утратой доверия президента РФ на основании его представления.

https://ria.ru/20210130/sirius-1595279678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образовательный центр "сириус", фонд "талант и успех", владимир путин, общество