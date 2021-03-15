https://ria.ru/20210315/shkola-1601206601.html

В Перми проверят видео, на котором школьнику кладут салат руками

В Перми проверят видео, на котором школьнику кладут салат руками

Департамент образования Перми проведет проверку после появления видео якобы из городской школы, где повар накладывает ученику салат руками, сообщили РИА Новости РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T10:20

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пермь

происшествия

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ПЕРМЬ, 15 мар - РИА Новости. Департамент образования Перми проведет проверку после появления видео якобы из городской школы, где повар накладывает ученику салат руками, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.Ранее в соцсетях было опубликовано видео, как утверждается, из пермской школы №135, на котором видно, что повар в столовой перекладывает салат из чана в тарелку ребенку голыми руками, не соблюдая санитарные нормы и гигиенические правила."По изложенным фактам департаментом будет проведена проверка", - сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации со ссылкой на местный департамент образования.

https://ria.ru/20210222/shkola-1598612090.html

пермь

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Повар школы раскладывает салат по тарелкам голыми руками Департамент образования Перми начал проверку после появления в соцсетях видео, на котором повар одной из местных школ кладёт салат на тарелку голыми руками. 2021-03-15T10:20 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермь, происшествия