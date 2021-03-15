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Отец русскоязычного ученика пожаловался на "беспредел" в латвийской школе
Отец русскоязычного ученика пожаловался на "беспредел" в латвийской школе
Житель Риги Игорь Юдин написал в Facebook о сложностях, с которыми столкнулся его сын во время обучения в Кенгарагской средней школе из-за русского языка. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T03:13
2021-03-15T03:13
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Житель Риги Игорь Юдин написал в Facebook о сложностях, с которыми столкнулся его сын во время обучения в Кенгарагской средней школе из-за русского языка.В частности, отец первоклассника возмутился, что учительница по дизайну и технологии рассказывала про правила производства хлеба на латышском языке.После этого, как уточнил пользователь из Латвии, школьнику нужно было предоставлять отчет о проделанной работе в формате Word.При этом он утверждает, что учительница не имела права не принимать работу мальчика, поскольку до седьмого класса ребенок может отвечать на удобном ему языке.Многие пользователи заняли сторону недовольного сложившейся ситуацией родителя."Бедные дети, уже с первого класса такой стресс для них. Мягко говоря, я в шоке. Латышский в Латвии должны знать все. Но для начала детей нужно выучить языку", — обратила внимание Mari Jane."А на детях легче свою злость вымещать! Такую учительницу на километр к школе не подпускать!" — считает Zinaida Meduha."Мы в этой школе. Тоже 1 класс. Тоже сегодня прошел урок дизайна. Презентация выпечки хлеба от А до Я на латышском языке. Ребенок сидит в слезах, готов разорвать свою работу", — отметила Inga Lapina.Однако нашлись и те, кто поддержал в этом конфликте принципиальную учительницу."Учитель не выбирает на каком языке преподавать. Он обязан выполнять закон об образовании Латвийской Республики", — заявила Tatjana Sulojeva."Это как раз урок в рамках новых реформ: языковой и компетентностной. К учителю вопросов нет. Это в образовательном стандарте написано", — высказалась Александра.Сейм Латвии 22 марта 2018 года в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие начать с 2019/2020 учебного года постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств. Полный перевод на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года.В Латвии один государственный язык — латышский. Русский, который является родным для 40 процентов населения, имеет статус иностранного.Полный текст читайте на Sputnik Латвия&gt;&gt;
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русский язык в мире, латвия, в мире

Отец русскоязычного ученика пожаловался на "беспредел" в латвийской школе

03:13 15.03.2021
 
© Depositphotos / Vitalez1988Город Рига
Город Рига - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Depositphotos / Vitalez1988
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Житель Риги Игорь Юдин написал в Facebook о сложностях, с которыми столкнулся его сын во время обучения в Кенгарагской средней школе из-за русского языка.
В частности, отец первоклассника возмутился, что учительница по дизайну и технологии рассказывала про правила производства хлеба на латышском языке.
"Чтобы было понятно объясню — с засеивания семян, до выпечки готового хлеба! Полностью на латышском у первоклассников! Мне даже интересно, многие ли из нас, смогут самостоятельно об этом рассказать на латышском?" — задался вопросом Юдин.
После этого, как уточнил пользователь из Латвии, школьнику нужно было предоставлять отчет о проделанной работе в формате Word.

"Сын вчера весь день самостоятельно готовился, учил текст, чтобы не читать по бумажке... И каков итог — она у него не приняла работу, он, видите ли рассказывал, о ней на русском языке! <…> Беспредел какой-то" — заявил мужчина.

При этом он утверждает, что учительница не имела права не принимать работу мальчика, поскольку до седьмого класса ребенок может отвечать на удобном ему языке.
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"Мы не губерния России": в Латвии заявили об унижении из-за языка
Многие пользователи заняли сторону недовольного сложившейся ситуацией родителя.
"Бедные дети, уже с первого класса такой стресс для них. Мягко говоря, я в шоке. Латышский в Латвии должны знать все. Но для начала детей нужно выучить языку", — обратила внимание Mari Jane.
"А на детях легче свою злость вымещать! Такую учительницу на километр к школе не подпускать!" — считает Zinaida Meduha.

"Учитель мог в самом начале урока сказать — дети, кто может, можно отвечать на латышском, будет круто! Кто не может, отвечаем на русском и не волнуемся. Всех выслушаю и приму работы. Все! А то словно тебя провожают в газовую камеру и вежливо говорят, что все в принципе будет хорошо!" — подчеркнула Наталия Митрова.

"Мы в этой школе. Тоже 1 класс. Тоже сегодня прошел урок дизайна. Презентация выпечки хлеба от А до Я на латышском языке. Ребенок сидит в слезах, готов разорвать свою работу", — отметила Inga Lapina.
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Однако нашлись и те, кто поддержал в этом конфликте принципиальную учительницу.
"Учитель не выбирает на каком языке преподавать. Он обязан выполнять закон об образовании Латвийской Республики", — заявила Tatjana Sulojeva.
"Это как раз урок в рамках новых реформ: языковой и компетентностной. К учителю вопросов нет. Это в образовательном стандарте написано", — высказалась Александра.
Сейм Латвии 22 марта 2018 года в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие начать с 2019/2020 учебного года постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств. Полный перевод на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года.
В Латвии один государственный язык — латышский. Русский, который является родным для 40 процентов населения, имеет статус иностранного.
Полный текст читайте на Sputnik Латвия>>
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Готовы на все: зачем Латвии внезапно понадобился русский языкНикакие принципы, убеждения и категоричные суждения не выдерживают, когда встает вопрос жизни и смерти. Человека или, например, города. Допустим, Риги. Чтобы сохранить местный порт, властям придется идти на самые крайние меры – говорить на русском.
 
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