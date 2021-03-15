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Воронежская область
Воронежская область
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Воронежские многодетные семьи смогут получить по двести тысяч рублей
Воронежские многодетные семьи смогут получить по двести тысяч рублей
Воронежская областная дума утвердила возможность получения единовременной компенсации в размере 200 тысяч рублей для многодетных семей взамен предоставления в... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T16:59
2021-03-15T16:59
воронежская область
владимир нетесов
воронежская областная дума
воронежская область
общество
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ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. Воронежская областная дума утвердила возможность получения единовременной компенсации в размере 200 тысяч рублей для многодетных семей взамен предоставления в собственность земельных участков, говорится в сообщении заксобрания.Соответствующие изменения внесены в закон "О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области" в ходе восьмого заседания регионального парламента. По словам председателя Воронежской областной думы Владимира Нетёсова, компенсация может стать подспорьем в решении жилищного вопроса для многодетных семей."Согласно опросу, многие семьи предпочли бы денежную выплату взамен предоставления в собственность земельного участка. Такая альтернатива в комплексе с другими выплатами, закрепленными сегодня как на федеральном, так и на региональном уровне, поможет более оперативно решить жилищный вопрос для многих многодетных семей", – отметил Нетёсов.Закон "О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области" дополнен положением, которым устанавливается возможность предоставления многодетным гражданам с их согласия меры соцподдержки в виде единовременной денежной выплаты взамен выделения земельного участка. Срок предоставления выплаты - в течение трех лет с момента вступления закона в силу. Размер выплаты составит 200 тысяч рублей.Как информирует заксобрание, порядок предоставления компенсации будет утвержден постановлением правительства области. Предполагается, что в соответствии с очередностью многодетной семье поступит уведомление о возможности получения выплаты, списке необходимых документов и другая информация.По данным заксобрания, выплату можно будет направить на улучшение жилищных условий. В частности, на уплату первоначального взноса по кредитам или займам, в том числе ипотечным или целевым жилищным займам на приобретение жилья или строительство жилого дома на территории Воронежской области.Кроме того, с помощью выплаты можно будет погасить основную сумму долга и проценты по таким кредитам или займам (за исключением штрафов, комиссий, пеней и процентов за просрочку исполнения обязательств по ним).Средства также можно будет направить на оплату приобретенного не ранее 1 января 2021 года жилья, строительство или реконструкцию частных домов, а также по договору строительного подряда, заключенного также не ранее 1 января этого года.Единовременную выплату возможно будет использовать и в качестве взноса на долевое строительство, а также покупку земельного участка. При этом распоряжение единовременной денежной выплатой может осуществляться многодетной семьей одновременно по нескольким направлениям.
https://ria.ru/20210304/voronezh-1599901075.html
https://ria.ru/20210304/rasselenie-1599883336.html
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владимир нетесов, воронежская областная дума, воронежская область, общество

Воронежские многодетные семьи смогут получить по двести тысяч рублей

16:59 15.03.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваРодители с детьми на улице в Москве
Родители с детьми на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 15 мар - РИА Новости. Воронежская областная дума утвердила возможность получения единовременной компенсации в размере 200 тысяч рублей для многодетных семей взамен предоставления в собственность земельных участков, говорится в сообщении заксобрания.
Соответствующие изменения внесены в закон "О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области" в ходе восьмого заседания регионального парламента. По словам председателя Воронежской областной думы Владимира Нетёсова, компенсация может стать подспорьем в решении жилищного вопроса для многодетных семей.
"Согласно опросу, многие семьи предпочли бы денежную выплату взамен предоставления в собственность земельного участка. Такая альтернатива в комплексе с другими выплатами, закрепленными сегодня как на федеральном, так и на региональном уровне, поможет более оперативно решить жилищный вопрос для многих многодетных семей", – отметил Нетёсов.
Закон "О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области" дополнен положением, которым устанавливается возможность предоставления многодетным гражданам с их согласия меры соцподдержки в виде единовременной денежной выплаты взамен выделения земельного участка. Срок предоставления выплаты - в течение трех лет с момента вступления закона в силу. Размер выплаты составит 200 тысяч рублей.
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Как информирует заксобрание, порядок предоставления компенсации будет утвержден постановлением правительства области. Предполагается, что в соответствии с очередностью многодетной семье поступит уведомление о возможности получения выплаты, списке необходимых документов и другая информация.
По данным заксобрания, выплату можно будет направить на улучшение жилищных условий. В частности, на уплату первоначального взноса по кредитам или займам, в том числе ипотечным или целевым жилищным займам на приобретение жилья или строительство жилого дома на территории Воронежской области.
Кроме того, с помощью выплаты можно будет погасить основную сумму долга и проценты по таким кредитам или займам (за исключением штрафов, комиссий, пеней и процентов за просрочку исполнения обязательств по ним).
Средства также можно будет направить на оплату приобретенного не ранее 1 января 2021 года жилья, строительство или реконструкцию частных домов, а также по договору строительного подряда, заключенного также не ранее 1 января этого года.
Единовременную выплату возможно будет использовать и в качестве взноса на долевое строительство, а также покупку земельного участка. При этом распоряжение единовременной денежной выплатой может осуществляться многодетной семьей одновременно по нескольким направлениям.
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Воронежская областьВладимир НетесовВоронежская областная ДумаВоронежская областьОбщество
 
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