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Постпред России при СЕ предсказал последствия ухода страны из организации
Постпред России при СЕ предсказал последствия ухода страны из организации
Если Россия покинет Совет Европы, следует ожидать выход страны из основных конвенций организации, заявил постпред при СЕ Иван Солтановский. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T00:41
2021-03-15T01:10
россия
иван солтановский
петр толстой
госдума рф
совет европы
москва
европа
страсбург
парламентская ассамблея совета европы
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Если Россия покинет Совет Европы, следует ожидать выход страны из основных конвенций организации, заявил постпред при СЕ Иван Солтановский.Также постпред добавил, что "придется забыть" и об участии Москвы в частичных соглашениях Совета Европы. Речь идет о соглашениях по борьбе с коррупцией и совместном производстве кинофильмов.Помимо этого, Солтановский прокомментировал заявление вице-спикера Госдумы и главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого о том, что страна должна готовиться к выходу из СЕ."Важно не забывать главный принцип разделения властей в Российской Федерации, который наделяет парламентариев особыми полномочиями — представлять наш народ. Парламентская дипломатия — важнейший элемент для продвижения российских интересов. В этой связи им значительно проще откровенно говорить по самым сложным и, казалось бы, неразрешимым вопросам", — пояснил он.Солтановский подчеркнул, что в Ассамблее за столами сидят не дипломаты, а политики. Многие из них действительно представляют на площадке интересы своих граждан. Однако, подчеркнул он, есть и те, кто устраивает "цирковые шоу", отнимая у ПАСЕ время."Назвать это прессингом сложно, это, скорее, похоже на клоунаду, отвлекающую от серьезной работы. Усталость и раздражение от такой ситуации накопились не только у нас. В частности, по итогам прошедшей в январе сессии ПАСЕ вызывающее поведение парламентариев из Украины и их, мягко говоря, недопустимые высказывания в адрес нашей страны попали в фокус внимания профильной комиссии по регламенту", — отметил постпред.Он также напомнил, что российская делегация не приезжала в Страсбург почти шесть лет. Дискуссии в Ассамблее велись без учета мнения Москвы. Сейчас же ситуация меняется, заключил собеседник издания.
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россия, иван солтановский, петр толстой, госдума рф, совет европы, москва, европа, страсбург, парламентская ассамблея совета европы, политика

Постпред России при СЕ предсказал последствия ухода страны из организации

00:41 15.03.2021 (обновлено: 01:10 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаседание зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
Заседание зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Если Россия покинет Совет Европы, следует ожидать выход страны из основных конвенций организации, заявил постпред при СЕ Иван Солтановский.

"Как я уже говорил, в арсенале СЕ свыше 200 конвенций и дополнительных протоколов. <...> Россия присоединилась к 68 из них. Эти инструменты работают в интересах нашей страны и ее граждан. Выход из организации приведет к выходу из конвенций — это автоматический процесс. <...> Европейская конвенция о правах человека в данном случае не станет исключением", — сказал Солтановский в интервью "Независимой газете".

Также постпред добавил, что "придется забыть" и об участии Москвы в частичных соглашениях Совета Европы. Речь идет о соглашениях по борьбе с коррупцией и совместном производстве кинофильмов.
Помимо этого, Солтановский прокомментировал заявление вице-спикера Госдумы и главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого о том, что страна должна готовиться к выходу из СЕ.
"Важно не забывать главный принцип разделения властей в Российской Федерации, который наделяет парламентариев особыми полномочиями — представлять наш народ. Парламентская дипломатия — важнейший элемент для продвижения российских интересов. В этой связи им значительно проще откровенно говорить по самым сложным и, казалось бы, неразрешимым вопросам", — пояснил он.
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Солтановский подчеркнул, что в Ассамблее за столами сидят не дипломаты, а политики. Многие из них действительно представляют на площадке интересы своих граждан. Однако, подчеркнул он, есть и те, кто устраивает "цирковые шоу", отнимая у ПАСЕ время.
"Назвать это прессингом сложно, это, скорее, похоже на клоунаду, отвлекающую от серьезной работы. Усталость и раздражение от такой ситуации накопились не только у нас. В частности, по итогам прошедшей в январе сессии ПАСЕ вызывающее поведение парламентариев из Украины и их, мягко говоря, недопустимые высказывания в адрес нашей страны попали в фокус внимания профильной комиссии по регламенту", — отметил постпред.
Он также напомнил, что российская делегация не приезжала в Страсбург почти шесть лет. Дискуссии в Ассамблее велись без учета мнения Москвы. Сейчас же ситуация меняется, заключил собеседник издания.
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