Депутат ЕП рассказал, как американские санкции сближают Россию с Китаем
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
© AP Photo / Mark Schiefelbein
"Холодная война завершилась 30 лет назад, Вашингтону пора начать вести себя соответствующе. Однако это противоречит интересам американцев, которые продолжают насаждать вражду, теперь уже необоснованную. Эта позиция, направленная, в первую очередь, на сохранение их влияния на страны Европы, преимущественно через НАТО, может дорого им обойтись, ведь Москва искренне помогала Западу, а теперь все больше и больше разворачивается к Пекину", - сказал Бэ в ответ на вопрос о рисках, связанных с отсутствием диалога между Россией и США.
Депутат отметил, что впредь Вашингтону нелегко будет справиться со сближением Москвы и Пекина.
Бэ считает, что ЕС не будет следовать примеру США в том, что касается введения более жестких санкций против России.
"Разумеется, нет. Это в первую очередь относится к моей стране, Франции, которая намного больше пострадала от санкций против России, чем сама Россия, я говорю преимущественно о сельскохозяйственном секторе. Вместо того, чтобы найти баланс и свой собственный голос, ЕС систематически и абсолютно ошибочно встает на сторону США. Как следствие, страны Европы отрезают себя от России, своего исторического партнера в области культуры, дипломатии и торговли", - отметил политик.
Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В МИД РФ санкции ЕС в связи с делом Навального назвали "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить на них. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций.