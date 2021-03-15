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Депутат ЕП рассказал, как американские санкции сближают Россию с Китаем
Депутат ЕП рассказал, как американские санкции сближают Россию с Китаем
Антироссийские санкции сближают Москву и Пекин, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от французской партии "Национальное объединение" Николя Бэ. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T15:28
2021-03-15T15:28
евросоюз
дмитрий песков
москва
вашингтон (город)
сша
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Антироссийские санкции сближают Москву и Пекин, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от французской партии "Национальное объединение" Николя Бэ.Депутат отметил, что впредь Вашингтону нелегко будет справиться со сближением Москвы и Пекина.Бэ считает, что ЕС не будет следовать примеру США в том, что касается введения более жестких санкций против России.Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В МИД РФ санкции ЕС в связи с делом Навального назвали "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить на них. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций.
https://ria.ru/20210307/afrika-1600287800.html
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евросоюз, дмитрий песков, москва, вашингтон (город), сша

Депутат ЕП рассказал, как американские санкции сближают Россию с Китаем

15:28 15.03.2021
 
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Антироссийские санкции сближают Москву и Пекин, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от французской партии "Национальное объединение" Николя Бэ.
"Холодная война завершилась 30 лет назад, Вашингтону пора начать вести себя соответствующе. Однако это противоречит интересам американцев, которые продолжают насаждать вражду, теперь уже необоснованную. Эта позиция, направленная, в первую очередь, на сохранение их влияния на страны Европы, преимущественно через НАТО, может дорого им обойтись, ведь Москва искренне помогала Западу, а теперь все больше и больше разворачивается к Пекину", - сказал Бэ в ответ на вопрос о рисках, связанных с отсутствием диалога между Россией и США.
Американский солдат - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
7 марта, 17:15
США уступают России и Китаю в Африке, пишет американское СМИ
Депутат отметил, что впредь Вашингтону нелегко будет справиться со сближением Москвы и Пекина.
Бэ считает, что ЕС не будет следовать примеру США в том, что касается введения более жестких санкций против России.
Монумент Вашингтона - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 10:56Сказано в эфире
Эксперт объяснила, почему США назвали Россию и Китай "главными угрозами"
"Разумеется, нет. Это в первую очередь относится к моей стране, Франции, которая намного больше пострадала от санкций против России, чем сама Россия, я говорю преимущественно о сельскохозяйственном секторе. Вместо того, чтобы найти баланс и свой собственный голос, ЕС систематически и абсолютно ошибочно встает на сторону США. Как следствие, страны Европы отрезают себя от России, своего исторического партнера в области культуры, дипломатии и торговли", - отметил политик.
Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В МИД РФ санкции ЕС в связи с делом Навального назвали "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить на них. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций.
 
ЕвросоюзДмитрий ПесковМоскваВашингтон (город)США
 
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