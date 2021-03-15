https://ria.ru/20210315/sanktsii-1601326155.html

Депутат ЕП рассказал, как американские санкции сближают Россию с Китаем

Депутат ЕП рассказал, как американские санкции сближают Россию с Китаем

Антироссийские санкции сближают Москву и Пекин, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от французской партии "Национальное объединение" Николя Бэ. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T15:28

2021-03-15T15:28

2021-03-15T15:28

евросоюз

дмитрий песков

москва

вашингтон (город)

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Антироссийские санкции сближают Москву и Пекин, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от французской партии "Национальное объединение" Николя Бэ.Депутат отметил, что впредь Вашингтону нелегко будет справиться со сближением Москвы и Пекина.Бэ считает, что ЕС не будет следовать примеру США в том, что касается введения более жестких санкций против России.Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В МИД РФ санкции ЕС в связи с делом Навального назвали "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить на них. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле уверены, что политика санкций против РФ не достигает цели. США вслед за ЕС заявили о введении против РФ санкций.

https://ria.ru/20210307/afrika-1600287800.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210304/ssha-1599874559.html

москва

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, дмитрий песков, москва, вашингтон (город), сша