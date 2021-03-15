https://ria.ru/20210315/samsung-1601334590.html
Samsung сделает популярными ноутбуки с OLED-экранами
Samsung сделает популярными ноутбуки с OLED-экранами
В 2021 году ноутбуков, оснащенный OLED-дисплеями, на рынке может стать больше благодаря Samsung Display. Об этом сообщает TheElec со ссылкой на аналитический... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T16:00
2021-03-15T16:00
2021-03-15T16:00
наука
samsung
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586081073_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_20628088f56a0f9210bdd935dc8c141b.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В 2021 году ноутбуков, оснащенный OLED-дисплеями, на рынке может стать больше благодаря Samsung Display. Об этом сообщает TheElec со ссылкой на аналитический отчет.Подразделение южнокорейского технологического гиганта намерено расширить производство экранов на органических светодиодах для лэптопов. Для этого в Samsung расширят производство панелей, используя уже имеющиеся мощности. В частности, компания перепрофилирует фабрику в Асане, где до этого создавались жидкокристаллические дисплеи.Ожидается, что в 2021 году Samsung произведет около 2 миллионов OLED-экранов для ноутбуков, тогда как в прошлом году удалось поставить лишь 800 тысяч подложек. Пока же лэптопы с подобными дисплеями считаются дорогой экзотикой — наиболее доступный компьютер с такой матрицей обойдется в России примерно в 150 тысяч рублей.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586081073_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_47db329b776085b63f436ad560bc29b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
samsung, технологии
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
В 2021 году ноутбуков, оснащенный OLED-дисплеями, на рынке может стать больше благодаря Samsung
Display. Об этом сообщает
TheElec со ссылкой на аналитический отчет.
Подразделение южнокорейского технологического гиганта намерено расширить производство экранов на органических светодиодах для лэптопов. Для этого в Samsung расширят производство панелей, используя уже имеющиеся мощности. В частности, компания перепрофилирует фабрику в Асане, где до этого создавались жидкокристаллические дисплеи.
Ожидается, что в 2021 году Samsung произведет около 2 миллионов OLED-экранов для ноутбуков, тогда как в прошлом году удалось поставить лишь 800 тысяч подложек. Пока же лэптопы с подобными дисплеями считаются дорогой экзотикой — наиболее доступный компьютер с такой матрицей обойдется в России примерно в 150 тысяч рублей.