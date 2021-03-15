https://ria.ru/20210315/samsung-1601334590.html

Samsung сделает популярными ноутбуки с OLED-экранами

Samsung сделает популярными ноутбуки с OLED-экранами

В 2021 году ноутбуков, оснащенный OLED-дисплеями, на рынке может стать больше благодаря Samsung Display. Об этом сообщает TheElec со ссылкой на аналитический... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T16:00

2021-03-15T16:00

2021-03-15T16:00

наука

samsung

технологии

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. В 2021 году ноутбуков, оснащенный OLED-дисплеями, на рынке может стать больше благодаря Samsung Display. Об этом сообщает TheElec со ссылкой на аналитический отчет.Подразделение южнокорейского технологического гиганта намерено расширить производство экранов на органических светодиодах для лэптопов. Для этого в Samsung расширят производство панелей, используя уже имеющиеся мощности. В частности, компания перепрофилирует фабрику в Асане, где до этого создавались жидкокристаллические дисплеи.Ожидается, что в 2021 году Samsung произведет около 2 миллионов OLED-экранов для ноутбуков, тогда как в прошлом году удалось поставить лишь 800 тысяч подложек. Пока же лэптопы с подобными дисплеями считаются дорогой экзотикой — наиболее доступный компьютер с такой матрицей обойдется в России примерно в 150 тысяч рублей.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, технологии