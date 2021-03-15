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В Перми накажут директора школы, где повар накладывала салат руками
В Перми накажут директора школы, где повар накладывала салат руками
Директору пермской школы, где повар в столовой накладывала салат руками, объявят выговор, сообщила пресс-служба мэрии. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T23:17
2021-03-15T23:17
2021-03-15T23:17
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
пермь
происшествия
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ПЕРМЬ, 15 мар - РИА Новости. Директору пермской школы, где повар в столовой накладывала салат руками, объявят выговор, сообщила пресс-служба мэрии.Ранее в соцсетях было опубликовано видео, как утверждалось, из пермской школы №135, на котором видно, что повар на раздаче в столовой перекладывает салат из чана в тарелку голыми руками.По данным городской администрации, департамент образования совместно с региональным управлением Роспотребнадзора провели 15 марта проверку и выяснили, что инцидент, действительно, произошёл в школе №135 Мотовилихинского района Перми. Повар, фигурирующий в видео, пояснила, что выкладывала оставшийся салат в отходы. Именно этот момент и был заснят свидетелем.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пермь, происшествия