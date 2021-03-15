https://ria.ru/20210315/salat-1601398083.html

В Перми накажут директора школы, где повар накладывала салат руками

В Перми накажут директора школы, где повар накладывала салат руками

Директору пермской школы, где повар в столовой накладывала салат руками, объявят выговор, сообщила пресс-служба мэрии. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T23:17

2021-03-15T23:17

2021-03-15T23:17

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

пермь

происшествия

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ПЕРМЬ, 15 мар - РИА Новости. Директору пермской школы, где повар в столовой накладывала салат руками, объявят выговор, сообщила пресс-служба мэрии.Ранее в соцсетях было опубликовано видео, как утверждалось, из пермской школы №135, на котором видно, что повар на раздаче в столовой перекладывает салат из чана в тарелку голыми руками.По данным городской администрации, департамент образования совместно с региональным управлением Роспотребнадзора провели 15 марта проверку и выяснили, что инцидент, действительно, произошёл в школе №135 Мотовилихинского района Перми. Повар, фигурирующий в видео, пояснила, что выкладывала оставшийся салат в отходы. Именно этот момент и был заснят свидетелем.

https://ria.ru/20210302/ogon-1599637747.html

россия

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), пермь, происшествия