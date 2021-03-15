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"Русагро" заявила о росте цен на сахар на 78% в IV квартале 2020 года
"Русагро" заявила о росте цен на сахар на 78% в IV квартале 2020 года
Оптовая цена на сахар группы "Русагро" подскочила с 21,0 до 39,2 рубля за килограмм в четвертом квартале 2020 года. Рост цены составил 78 процентов по сравнению РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T20:08
2021-03-15T20:08
россия
русагро
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Оптовая цена на сахар группы "Русагро" подскочила с 21,0 до 39,2 рубля за килограмм в четвертом квартале 2020 года. Рост цены составил 78 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в отчете группы. Как отметили в Минсельхозе, скачкообразного роста цен на сахар в этом году не ожидается. Согласно данным ведомства, средняя отпускная цена на сахар на момент заключения соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло в России составляла 36 рублей за килограмм для поставки в розницу. С начала текущего года цены производителей на сахар не только не увеличились, но и снизились на 1,5 процента до 35,9 рубля за килограмм. Также в Минсельхозе подчеркнули, что все участники рынка исполняют свои обязательства в полном объеме. А значительное расширение площади посевов сахарной свеклы на 14,4 процента до 1,06 миллиона гектаров поможет удержать цены на сахар в 2021 году. В "Русагро", в свою очередь, отметили, что цена в 39,2 рубля за килограмм сахара в четвертом квартале 2020 года свидетельствует о возвращении цены на уровень 2016 года. Средняя цена реализации сахара "Русагро" за 2016 год составила 40,6 рубля за килограмм без НДС. В 2019 году произошло падение стоимости сахара, в первом квартале 2019 года — 36,5 рубля, а в четвертом квартале того года — уже 21,9 рубля за килограмм.Группа добавляет, что все указанные цены не выходят за рамки соглашения, заключенного в декабре 2020 года, а объем отгрузок сахара компании в рознице не сократился по сравнению с уровнем прошлого года.
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россия, русагро , министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика

"Русагро" заявила о росте цен на сахар на 78% в IV квартале 2020 года

20:08 15.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМешки с сахаром на полке магазина
Мешки с сахаром на полке магазина - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Оптовая цена на сахар группы "Русагро" подскочила с 21,0 до 39,2 рубля за килограмм в четвертом квартале 2020 года. Рост цены составил 78 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в отчете группы.
Как отметили в Минсельхозе, скачкообразного роста цен на сахар в этом году не ожидается.
Покупатель выбирает фрукты в одном из супермаркетов сети Перекресток города Москвы - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 19:20
В России выросли цены на сахар и картофель
Согласно данным ведомства, средняя отпускная цена на сахар на момент заключения соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло в России составляла 36 рублей за килограмм для поставки в розницу. С начала текущего года цены производителей на сахар не только не увеличились, но и снизились на 1,5 процента до 35,9 рубля за килограмм.
Также в Минсельхозе подчеркнули, что все участники рынка исполняют свои обязательства в полном объеме. А значительное расширение площади посевов сахарной свеклы на 14,4 процента до 1,06 миллиона гектаров поможет удержать цены на сахар в 2021 году.

"С учетом этого производство свеклы в текущем году, по прогнозу, составит не менее 40 миллионов тонн, что позволит получить порядка шести миллионов тонн сахара. Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов", — говорится в сообщении.

В "Русагро", в свою очередь, отметили, что цена в 39,2 рубля за килограмм сахара в четвертом квартале 2020 года свидетельствует о возвращении цены на уровень 2016 года. Средняя цена реализации сахара "Русагро" за 2016 год составила 40,6 рубля за килограмм без НДС. В 2019 году произошло падение стоимости сахара, в первом квартале 2019 года — 36,5 рубля, а в четвертом квартале того года — уже 21,9 рубля за килограмм.
Группа добавляет, что все указанные цены не выходят за рамки соглашения, заключенного в декабре 2020 года, а объем отгрузок сахара компании в рознице не сократился по сравнению с уровнем прошлого года.
 
РоссияРусагроМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Экономика
 
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