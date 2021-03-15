https://ria.ru/20210315/sakhar-1601383073.html

"Русагро" заявила о росте цен на сахар на 78% в IV квартале 2020 года

"Русагро" заявила о росте цен на сахар на 78% в IV квартале 2020 года

Оптовая цена на сахар группы "Русагро" подскочила с 21,0 до 39,2 рубля за килограмм в четвертом квартале 2020 года. Рост цены составил 78 процентов по сравнению РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T20:08

2021-03-15T20:08

2021-03-15T20:08

россия

русагро

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Оптовая цена на сахар группы "Русагро" подскочила с 21,0 до 39,2 рубля за килограмм в четвертом квартале 2020 года. Рост цены составил 78 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в отчете группы. Как отметили в Минсельхозе, скачкообразного роста цен на сахар в этом году не ожидается. Согласно данным ведомства, средняя отпускная цена на сахар на момент заключения соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло в России составляла 36 рублей за килограмм для поставки в розницу. С начала текущего года цены производителей на сахар не только не увеличились, но и снизились на 1,5 процента до 35,9 рубля за килограмм. Также в Минсельхозе подчеркнули, что все участники рынка исполняют свои обязательства в полном объеме. А значительное расширение площади посевов сахарной свеклы на 14,4 процента до 1,06 миллиона гектаров поможет удержать цены на сахар в 2021 году. В "Русагро", в свою очередь, отметили, что цена в 39,2 рубля за килограмм сахара в четвертом квартале 2020 года свидетельствует о возвращении цены на уровень 2016 года. Средняя цена реализации сахара "Русагро" за 2016 год составила 40,6 рубля за килограмм без НДС. В 2019 году произошло падение стоимости сахара, в первом квартале 2019 года — 36,5 рубля, а в четвертом квартале того года — уже 21,9 рубля за килограмм.Группа добавляет, что все указанные цены не выходят за рамки соглашения, заключенного в декабре 2020 года, а объем отгрузок сахара компании в рознице не сократился по сравнению с уровнем прошлого года.

https://ria.ru/20210311/tseny-1600837517.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, русагро , министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика