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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T07:05
2021-03-15T08:59
московская биржа
москва
brent
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
рубль
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.Колебания произошли на фоне дорожающей нефти.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 07:07 мск снизился на четыре копейки — до 73,29 рубля, европейской — упал на 11 копеек, до 87,59 рубля.Цена на нефть марки Brent увеличилась на 0,7 процента и достигла 69,7 доллара за баррель.На прошлой неделе ОПЕК+ решила сохранить текущий уровень добычи черного золота для всех стран альянса, кроме России и Казахстана — они смогут увеличить производство на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, это отвечает внутренним потребностям российского рынка, где спрос на АЗС уже выше докризисных уровней. По его словам, необходимо увеличивать объемы нефтепереработки на НПЗ.Из-за падения спроса во время пандемии коронавируса с мая 2020-го ОПЕК+ сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Но по мере улучшения ситуации ограничения корректировали, на март этого года они составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки.
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московская биржа, москва, brent, экономика, россия, рубль

Рубль укрепился к доллару и евро

07:05 15.03.2021 (обновлено: 08:59 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.
Колебания произошли на фоне дорожающей нефти.
Курс американской валюты расчетами "завтра" на 07:07 мск снизился на четыре копейки — до 73,29 рубля, европейской — упал на 11 копеек, до 87,59 рубля.
Цена на нефть марки Brent увеличилась на 0,7 процента и достигла 69,7 доллара за баррель.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
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Аналитик назвал основные риски для ваших финансов
На прошлой неделе ОПЕК+ решила сохранить текущий уровень добычи черного золота для всех стран альянса, кроме России и Казахстана — они смогут увеличить производство на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, это отвечает внутренним потребностям российского рынка, где спрос на АЗС уже выше докризисных уровней. По его словам, необходимо увеличивать объемы нефтепереработки на НПЗ.
Из-за падения спроса во время пандемии коронавируса с мая 2020-го ОПЕК+ сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Но по мере улучшения ситуации ограничения корректировали, на март этого года они составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаМоскваBrentЭкономикаРоссияРубль
 
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