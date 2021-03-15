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Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль укрепился к доллару и евро
Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T07:05
2021-03-15T07:05
2021-03-15T08:59
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Рубль в начале торгов укрепился к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.Колебания произошли на фоне дорожающей нефти.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 07:07 мск снизился на четыре копейки — до 73,29 рубля, европейской — упал на 11 копеек, до 87,59 рубля.Цена на нефть марки Brent увеличилась на 0,7 процента и достигла 69,7 доллара за баррель.На прошлой неделе ОПЕК+ решила сохранить текущий уровень добычи черного золота для всех стран альянса, кроме России и Казахстана — они смогут увеличить производство на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, это отвечает внутренним потребностям российского рынка, где спрос на АЗС уже выше докризисных уровней. По его словам, необходимо увеличивать объемы нефтепереработки на НПЗ.Из-за падения спроса во время пандемии коронавируса с мая 2020-го ОПЕК+ сократила добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Но по мере улучшения ситуации ограничения корректировали, на март этого года они составляют 7,05 миллиона баррелей в сутки.
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