https://ria.ru/20210315/rozhdaemost-1601160109.html

Случка панд: почему в США стали меньше рожать

Случка панд: почему в США стали меньше рожать

Цифра известная и обсуждаемая: в минувшем декабре США зарегистрировали семипроцентное снижение рождаемости. Это ровно через девять месяцев после того, как в... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T08:00

2021-03-15T08:00

2021-03-15T08:08

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Цифра известная и обсуждаемая: в минувшем декабре США зарегистрировали семипроцентное снижение рождаемости. Это ровно через девять месяцев после того, как в стране — преимущественно в штатах демократов — начались локдауны с закрытиями производств и всем прочим. Кто-то оптимистично предсказывал, что парам, запертым в доме, нечего делать, кроме как… Но вот не сбылось. Сразу скажем: статистика здесь, как и комментарии к ней, и дальше будут американскими. Мы не будем говорить о том, что в России в минувшем году население сократилось на полмиллиона и что рождаемость у нас не покрывает эти потери. Дело не только в том, что в США иные подходы к статистике, а в том, что там на эту тему идет совершенно своя и безумно экзотическая дискуссия. Которая, впрочем, интересна и полезна и для всех остальных — как предупреждение: так жить нельзя. Посмотрим, как воспринимают ситуацию эксперты фонда "Наследие", это как раз по их части. Один из них радостно хватается за высказывание женщины, которая стала чем-то вроде живого символа неграмотности и идиотизма — конгрессменши Александрии Окасио-Кортес. Она сказала буквально следующее: "Целое поколение утоплено нечеловеческими долгами за обучение, низкими доходами, высокой квартплатой, отсутствием гарантий здравоохранения и вялой активностью по части перемен климата". Насчет климата — тут без комментариев, но в целом перед нами простая и надоевшая идея: меньше детей у тех, кто беден. Раздайте всем деньги, и дело наладится. Проще простого ответить ей с помощью статистики по бедным и богатым странам, четко показывающей, что все ровно наоборот. Но "Наследие" делает лучше: приводит примеры из американской истории. Итак, рождаемость в 2020 году упала на семь процентов. Далее идут оценки: например, институт Брукингса привязывает (по методике Александрии) рождаемость к безработице и предсказывает, что уже в 2021 году Америка недосчитается 300-500 тысяч родившихся. Но никакие вирусы и локдауны тут не внесли ничего нового в ситуацию, говорит наш эксперт. Рождаемость в США снижается уже десять лет. В 2010 году средняя женщина производила на свет 2,06 младенца (извините за бесчеловечную сухость этих цифр), притом что для поддержания уровня населения требуется 2,1. В минувшем "ковидном" году дело дошло до 1,78, но принципиально ничего это не меняет, кривая рождаемости и до того падала непрерывно. А теперь посмотрим, как было дело в 1935 году, во время Великой депрессии, когда безработица была 20 процентов (а до того — еще выше). Попробуйте сказать, что этот американский кошмар ощущался лучше, чем сегодняшние бедствия. Но рождаемость на одну женщину была 2,17, и население, значит, росло. А было ли в 1900 году более чем вдвое веселее, чем сегодня? Год был очень плохой, но рождаемость — более четырех. Если дело не в богатстве и бедности, то в чем? Может быть, в том, что (по опросу 2019 года) только 22% американских женщин считают необходимым иметь детей для того, чтобы считать свою жизнь полноценной, а вот работа и карьера необходимы для полноценности 46% ответивших? Тут в разговор вступает другой эксперт того же фонда, причем неожиданным образом: он рекомендует родителям не отдавать детей в университет, колледж и даже в школу. Почему: там у вашего ребенка разрушат, причем навсегда, понятия о приличиях, способность мыслить, саму личность и ее "моральный компас". Там ребенка заставят "ненавидеть разум, традиции, Америку, христианство, белых, заслуги и достижения, свободу и мужественность". Последнее напрямую относится к нашему разговору, прочее — косвенно. Понятно, что если еще в школе регулярно устраивают "день голубой королевы" (перевод неточен), говорят, что половая принадлежность "небинарная" (то есть полов намного больше двух), и еще постоянно гнетут детям мозги вопросами о том, какого они сами пола, то тут никакой пандемии не нужно, чтобы навсегда внушить отвращение не то что к сексу, а вообще ко всему живому, поскольку неясно, какого оно пола и что из этого следует. Как вы хотите, чтобы люди делали детей, если мужественность надо ненавидеть, а раз так, то и женственность идет в том же направлении? В сегодняшней Америке, особенно в бунтующих южных штатах, сейчас ведутся серьезные медицинские исследования на тему того, что происходит с людьми, запертыми дома. Результаты аккумулируются на сайтах вроде вот этого, и очевидно, что серьезное разбирательство только начинается. Но в целом, как минимум по части деторождения, уже все ясно: человек в неволе не сильно размножается. Превращается в какое-то другое животное. Какое: вот, допустим, панда. Недавно появился анекдот насчет того, что панда жует свои ветки 12 часов в сутки, человек на карантине занят примерно тем же. Поэтому происходившее в прошлом году и называют пандемией. А что такое случка панд (почти невыполнимо трудное занятие), знают лишь китайцы и немногие работники зоопарков по всему миру. Давайте предскажем, что произойдет не только в США, если рождаемость будет падать еще больше. То есть тем, кто считает, что людей на Земле многовато и все происходящее происходит очень кстати, — таким мыслителям будет хорошо, но как насчет прочих? А не вернуть ли для начала сексуальную революцию 1960-х (или ее же версию раннего XX века), а потом мягко подсказать, что не мешает и о детях подумать? Кто-то даже уже репетирует. Только что вышел талантливый (потому что мгновенно набрал 93 миллиона стримов только в США и вышел на первое место в чартах) музыкальный номер с классическим припевом из репертуара лучших ночных клубов: "В этом доме есть шлюхи". Нам поясняют: мы не стыдим шлюх, мы ими восхищаемся, и это про всех нас, и это — специально по поводу того, что ушел 2020-й, который точно не был годом большого секса.И все тут хорошо, пока не выясняется, что песня "посвящается черной чувственности". А вы что думали — что и у белых угнетателей должен быть секс? Это ведь Америка…

https://ria.ru/20210310/rasizm-1600484480.html

https://ria.ru/20200419/1570251149.html

https://ria.ru/20210305/ssha-1599927323.html

https://ria.ru/20210224/globalizatsiya-1598642905.html

https://ria.ru/20210110/neravenstvo-1592383257.html

https://ria.ru/20201209/amerika-1588262313.html

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Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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Дмитрий Косырев https://cdn24.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

александрия окасио-кортес, земля, сша, авторы, мнение - авторы, в мире