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Goldman Sachs поднял целевую цену GDR Роснефти на 41%
Goldman Sachs поднял целевую цену GDR Роснефти на 41%
Goldman Sachs (GS) поднял целевую цену глобальных депозитарных расписок (DGR) Роснефти на 41% до 10 долларов, не только подтвердив рекомендацию "Покупать", но и РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T15:18
2021-03-15T15:18
роснефть
экономика
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Goldman Sachs (GS) поднял целевую цену глобальных депозитарных расписок (DGR) Роснефти на 41% до 10 долларов, не только подтвердив рекомендацию "Покупать", но и включив Роснефть в список наиболее предпочтительных объектов инвестирования - в 2021 году, говорится в сообщении компании.Доходность СДП (свободный денежный поток – ред.) и дивидендная доходность Роснефти ожидаются на уровне 15% и 10%, соответственно. Важным катализатором является прогресс в реализации проекта Восток Ойл. Целевые цены по конкурентам были повышены в среднем на 18%.Банк ожидает, что, на фоне улучшения макроэкономических показателей, вырастут прибыль и дивиденды компаний, что, в свою очередь, улучшит динамику их котировок. По оценкам GS, у Роснефти в 2021 ожидается самый высокий темп роста дивдоходности в 8 раз до примерно 10%.GS отмечает, что Роснефть сохраняет одно из лидирующих мест в мире в части удержания самых низких затрат на добычу, что обеспечит способность генерировать высокий СДП. Bank of America Merrill Lynch также повысил сегодня целевую цену GDR Роснефти на 17% (с 7,7 долларов до 9 долларов), сохранив рекомендацию "Покупать" и место в списке наиболее предпочтительных объектов инвестирования региона EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка).Банк повысил долгосрочный прогноз цен на нефть в связи со снижением запасов и ожиданием восстановления спроса - рост потребления нефти, по мнению банка, ожидается самым сильным с 1970 годов.Банк отмечает, что после обвалов цен на нефть в 2016, 2018 и 2020 годах, чувствительность объемов добычи сланцевой нефти в США к росту цен на 1% сократилась в 2 раза. Если 5-8 лет назад рост цены на нефть на 1% приводил к росту объемов бурения на сланцевых месторождениях на 2%, то сейчас рост составляет лишь 1%.Тем временем, в России ресурсная база существенно увеличивается. Крупнейшие мировые открытия нефти и газа в 2020 году сделаны Роснефтью.Международные консалтинговые и аналитические агентства – Wood Mackenzie и Westwood Global Energy – пришли к выводу о лидерстве России в геологоразведке углеводородов, проанализировав данные добывающих компаний по итогам 2020 года. Согласно выводам Westwood, на Российскую Федерацию пришлось 70% из обнаруженных в мире в прошлом году объёмов запасов нефти и газа. На территории России были сделаны три крупнейших мировых открытия 2020 года, все они связаны с деятельностью "Роснефти" в Карском море и на Таймыре.Отраслевые аналитики считают, что открытие на Таймыре Западно-Иркинского месторождения с извлекаемыми запасами нефти свыше 500 миллионов тонн поддержит ресурсный потенциал крупнейшего проекта "Роснефти" – "Восток Ойл".
https://ria.ru/20210309/aktsii-1600507969.html
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роснефть, экономика

Goldman Sachs поднял целевую цену GDR Роснефти на 41%

15:18 15.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПавильон "Роснефти" на выставке SPIEF Investment & Business Expo
Павильон Роснефти на выставке SPIEF Investment & Business Expo - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Goldman Sachs (GS) поднял целевую цену глобальных депозитарных расписок (DGR) Роснефти на 41% до 10 долларов, не только подтвердив рекомендацию "Покупать", но и включив Роснефть в список наиболее предпочтительных объектов инвестирования - в 2021 году, говорится в сообщении компании.
Доходность СДП (свободный денежный поток – ред.) и дивидендная доходность Роснефти ожидаются на уровне 15% и 10%, соответственно. Важным катализатором является прогресс в реализации проекта Восток Ойл. Целевые цены по конкурентам были повышены в среднем на 18%.
Стенд компании Роснефть на Петербургском международном экономическом форуме 2018 - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 18:07
Акции Роснефти в очередной раз побили исторические максимумы стоимости
Банк ожидает, что, на фоне улучшения макроэкономических показателей, вырастут прибыль и дивиденды компаний, что, в свою очередь, улучшит динамику их котировок. По оценкам GS, у Роснефти в 2021 ожидается самый высокий темп роста дивдоходности в 8 раз до примерно 10%.
GS отмечает, что Роснефть сохраняет одно из лидирующих мест в мире в части удержания самых низких затрат на добычу, что обеспечит способность генерировать высокий СДП.
По мнению GS, снижение удельных объемов выбросов в сегменте разведки и добычи и возможность дальнейшего сокращения выбросов за счет утилизации попутного нефтяного газа увеличивает относительное преимущество Роснефти по сравнению с некоторыми другими нефтяными мейджерами.
Bank of America Merrill Lynch также повысил сегодня целевую цену GDR Роснефти на 17% (с 7,7 долларов до 9 долларов), сохранив рекомендацию "Покупать" и место в списке наиболее предпочтительных объектов инвестирования региона EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка).
Банк повысил долгосрочный прогноз цен на нефть в связи со снижением запасов и ожиданием восстановления спроса - рост потребления нефти, по мнению банка, ожидается самым сильным с 1970 годов.
Банк отмечает, что после обвалов цен на нефть в 2016, 2018 и 2020 годах, чувствительность объемов добычи сланцевой нефти в США к росту цен на 1% сократилась в 2 раза. Если 5-8 лет назад рост цены на нефть на 1% приводил к росту объемов бурения на сланцевых месторождениях на 2%, то сейчас рост составляет лишь 1%.
Стенд компании Роснефть - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 17:31
В совет директоров "Роснефти" может войти экс-глава МИД Австрии
Тем временем, в России ресурсная база существенно увеличивается. Крупнейшие мировые открытия нефти и газа в 2020 году сделаны Роснефтью.
Международные консалтинговые и аналитические агентства – Wood Mackenzie и Westwood Global Energy – пришли к выводу о лидерстве России в геологоразведке углеводородов, проанализировав данные добывающих компаний по итогам 2020 года. Согласно выводам Westwood, на Российскую Федерацию пришлось 70% из обнаруженных в мире в прошлом году объёмов запасов нефти и газа. На территории России были сделаны три крупнейших мировых открытия 2020 года, все они связаны с деятельностью "Роснефти" в Карском море и на Таймыре.
Отраслевые аналитики считают, что открытие на Таймыре Западно-Иркинского месторождения с извлекаемыми запасами нефти свыше 500 миллионов тонн поддержит ресурсный потенциал крупнейшего проекта "Роснефти" – "Восток Ойл".
 
РоснефтьЭкономика
 
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