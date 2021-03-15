https://ria.ru/20210315/rosneft-1601324201.html

Goldman Sachs поднял целевую цену GDR Роснефти на 41%

Goldman Sachs поднял целевую цену GDR Роснефти на 41%

Goldman Sachs (GS) поднял целевую цену глобальных депозитарных расписок (DGR) Роснефти на 41% до 10 долларов, не только подтвердив рекомендацию "Покупать", но и РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T15:18

2021-03-15T15:18

2021-03-15T15:18

роснефть

экономика

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Goldman Sachs (GS) поднял целевую цену глобальных депозитарных расписок (DGR) Роснефти на 41% до 10 долларов, не только подтвердив рекомендацию "Покупать", но и включив Роснефть в список наиболее предпочтительных объектов инвестирования - в 2021 году, говорится в сообщении компании.Доходность СДП (свободный денежный поток – ред.) и дивидендная доходность Роснефти ожидаются на уровне 15% и 10%, соответственно. Важным катализатором является прогресс в реализации проекта Восток Ойл. Целевые цены по конкурентам были повышены в среднем на 18%.Банк ожидает, что, на фоне улучшения макроэкономических показателей, вырастут прибыль и дивиденды компаний, что, в свою очередь, улучшит динамику их котировок. По оценкам GS, у Роснефти в 2021 ожидается самый высокий темп роста дивдоходности в 8 раз до примерно 10%.GS отмечает, что Роснефть сохраняет одно из лидирующих мест в мире в части удержания самых низких затрат на добычу, что обеспечит способность генерировать высокий СДП. Bank of America Merrill Lynch также повысил сегодня целевую цену GDR Роснефти на 17% (с 7,7 долларов до 9 долларов), сохранив рекомендацию "Покупать" и место в списке наиболее предпочтительных объектов инвестирования региона EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка).Банк повысил долгосрочный прогноз цен на нефть в связи со снижением запасов и ожиданием восстановления спроса - рост потребления нефти, по мнению банка, ожидается самым сильным с 1970 годов.Банк отмечает, что после обвалов цен на нефть в 2016, 2018 и 2020 годах, чувствительность объемов добычи сланцевой нефти в США к росту цен на 1% сократилась в 2 раза. Если 5-8 лет назад рост цены на нефть на 1% приводил к росту объемов бурения на сланцевых месторождениях на 2%, то сейчас рост составляет лишь 1%.Тем временем, в России ресурсная база существенно увеличивается. Крупнейшие мировые открытия нефти и газа в 2020 году сделаны Роснефтью.Международные консалтинговые и аналитические агентства – Wood Mackenzie и Westwood Global Energy – пришли к выводу о лидерстве России в геологоразведке углеводородов, проанализировав данные добывающих компаний по итогам 2020 года. Согласно выводам Westwood, на Российскую Федерацию пришлось 70% из обнаруженных в мире в прошлом году объёмов запасов нефти и газа. На территории России были сделаны три крупнейших мировых открытия 2020 года, все они связаны с деятельностью "Роснефти" в Карском море и на Таймыре.Отраслевые аналитики считают, что открытие на Таймыре Западно-Иркинского месторождения с извлекаемыми запасами нефти свыше 500 миллионов тонн поддержит ресурсный потенциал крупнейшего проекта "Роснефти" – "Восток Ойл".

https://ria.ru/20210309/aktsii-1600507969.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/rosneft-1599793333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роснефть, экономика