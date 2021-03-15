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Рогозин прокомментировал статью WP о соглашении России и Китая по Луне
Рогозин прокомментировал статью WP о соглашении России и Китая по Луне
Соглашение между Россией и Китаем по Международной научной станции на Луне не направлено против Запада, а открыто для международного участия, написал глава... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T22:36
2021-03-15T22:36
луна
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
китай
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Соглашение между Россией и Китаем по Международной научной станции на Луне не направлено против Запада, а открыто для международного участия, написал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Twitter.Так он прокомментировал статью в Washington Post, в которой утверждалось, что соглашение является альянсом, который направлен против Запада.Ранее "Роскосмос" сообщил о подписании с Китайской национальной космической администрацией меморандума о взаимопонимании в создании международной научной лунной станции.Международная научная лунная станция - комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и на орбите Луны, предназначенный для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.
https://ria.ru/20210302/raketa-1599529588.html
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луна, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, китай

Рогозин прокомментировал статью WP о соглашении России и Китая по Луне

22:36 15.03.2021
 
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Соглашение между Россией и Китаем по Международной научной станции на Луне не направлено против Запада, а открыто для международного участия, написал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Twitter.

"Это не так. Планы России и Китая по Луне открыты для широкого международного участия. Речь идет не о противостоянии, а о сотрудничестве в исследовании Луны", - написал Рогозин.

Луна и самолет на закате - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
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Источник: определен новый облик российской ракеты для полетов на Луну
Так он прокомментировал статью в Washington Post, в которой утверждалось, что соглашение является альянсом, который направлен против Запада.
Ранее "Роскосмос" сообщил о подписании с Китайской национальной космической администрацией меморандума о взаимопонимании в создании международной научной лунной станции.
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Международная научная лунная станция - комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и на орбите Луны, предназначенный для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.
 
ЛунаКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий РогозинКитай
 
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