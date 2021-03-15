https://ria.ru/20210315/rogozin-1601395832.html

Рогозин прокомментировал статью WP о соглашении России и Китая по Луне

Рогозин прокомментировал статью WP о соглашении России и Китая по Луне

Соглашение между Россией и Китаем по Международной научной станции на Луне не направлено против Запада, а открыто для международного участия, написал глава... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T22:36

2021-03-15T22:36

2021-03-15T22:36

луна

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

китай

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Соглашение между Россией и Китаем по Международной научной станции на Луне не направлено против Запада, а открыто для международного участия, написал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Twitter.Так он прокомментировал статью в Washington Post, в которой утверждалось, что соглашение является альянсом, который направлен против Запада.Ранее "Роскосмос" сообщил о подписании с Китайской национальной космической администрацией меморандума о взаимопонимании в создании международной научной лунной станции.Международная научная лунная станция - комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и на орбите Луны, предназначенный для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.

https://ria.ru/20210302/raketa-1599529588.html

https://ria.ru/20210224/luna-1598828346.html

луна

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луна, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, китай