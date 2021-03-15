https://ria.ru/20210315/roditeli-1601166694.html

"Надо любить маму, а я не могу". Что делать с обидой на родителей

"Надо любить маму, а я не могу". Что делать с обидой на родителей

“Выхожу с семейного ужина, и меня тошнит, потому что весь вечер мне говорили, какая я неудачница”. Как быть, если вы не чувствуете любви к родителям (и ругаете себя за это, ведь “маму надо любить”)? Должно ли это чувство быть заложено в нас “биологически”? И что, если вы поняли, что сами становитесь “чудовищем” по отношению к собственным детям?

2021-03-15T12:00

2021-03-15T12:00

2021-03-15T12:01

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"Надо любить маму, а я не могу". Что делать с обидой на родителей “Выхожу с семейного ужина, и меня тошнит, потому что весь вечер мне говорили, какая я неудачница”. Как быть, если вы не чувствуете любви к родителям (и ругаете себя за это, ведь “маму надо любить”)? Должно ли это чувство быть заложено в нас “биологически”? И что, если вы поняли, что сами становитесь “чудовищем” по отношению к собственным детям? audio/mpeg

"Надо любить маму, а я не могу". Что делать с обидой на родителей “Выхожу с семейного ужина, и меня тошнит, потому что весь вечер мне говорили, какая я неудачница”. Как быть, если вы не чувствуете любви к родителям (и ругаете себя за это, ведь “маму надо любить”)? Должно ли это чувство быть заложено в нас “биологически”? И что, если вы поняли, что сами становитесь “чудовищем” по отношению к собственным детям? audio/mpeg

В каком возрасте в нас формируется любовь (именно любовь, а не привязанность!) к родителям? Что делать, если в 35-40 лет вы не можете забыть старую обиду на маму или папу? Рассказывают эволюционный психолог, заведующий центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иван Хватов и детский и семейный психолог, педагог Катерина Демина. 02:12 Каковы биологические основы у чувств между ребенком и родителями03:30 В каком возрасте у ребенка появляется чувство любви10:17 Какие ошибки совершают родители в момент, когда подросток начинает не соглашаться с ними14:48 Старые обиды на родителей: что с ними делать19:45 Родители признали, что вели себя неправильно. Как дальше выстраивать отношения?22:45 “Мама хочет, чтобы с ней поговорили на кухне, а ты ей присылаешь шофера с продуктами”. Почему заботу ценят тогда, когда на нее был запрос 24:00 “Проходит семейный обед, а потом девушку рвёт, потому что все время говорили о том, какая она неудачница”25:00 “Ловушка всемогущества”. Почему при плохих отношениях смерть родителя переживается тяжелее, чем при хороших26:05 Как несчастливые отношения с родителями сказываются на наших отношениях с собственными детьми29:00 “Невозможно простить того, кто об этом не просит”. Можно ли не прощать родителейЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Светланы ВиноградовойСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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