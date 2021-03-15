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В Татарстане снегоход сбил девочку
В Татарстане снегоход сбил девочку
Мужчина на снегоходе сбил девочку в Свияжске в воскресенье днём, после оказания помощи ребёнка с травмой плеча отпустили на амбулаторное лечение, сообщил... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T16:34
2021-03-15T18:31
свияжск
происшествия
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КАЗАНЬ, 15 мар - РИА Новости. Мужчина на снегоходе сбил девочку в Свияжске в воскресенье днём, после оказания помощи ребёнка с травмой плеча отпустили на амбулаторное лечение, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.На видео из соцсетей несколько человек переходят заснеженную дорожку, когда в них врезается снегоход с водителем и двумя пассажирами. Идущая первой женщина успевает отпрыгнуть, снегоход сбивает девочку и протаскивает её на несколько метров. Снегоход останавливается, пассажиры сходят с него, подбегающие мужчины несколько раз бьют водителя по лицу, после чего он резко поворачивает и уезжает. Девочка поднимается на ноги, потом садится на край дороги, к ней подбегает женщина.Он уточнил, что, по предварительной информации, девочка получила травму плеча, после оказания медицинской помощи в условиях стационара отпущена домой.Позднее пресс-служба СУСК РФ по Республике Татарстан сообщила, что следователи возбудили уголовное дело против водителя снегохода."Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения)", - говорится в сообщении.Добавляется, что личность водителя установлена, принимаются меры по его задержанию.По данным прокуратуры Татарстана, снегоходом управлял житель посёлка Васильево, 1989 года рождения. Девочка 2010 года рождения получила травму плеча, после оказания медицинской помощи в условиях стационара отпущена домой.В МВД по Татарстану уточнили, что в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по статьям КоАП РФ "нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего", "невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием".Отмечается также, что ранее подозреваемый был судим по статье "повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения", четыре месяца назад освободился из колонии-поселения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210202/travma-1595743360.html
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свияжск, происшествия

В Татарстане снегоход сбил девочку

16:34 15.03.2021 (обновлено: 18:31 15.03.2021)
 
Кадр из видео с камеры наружного наблюдения в архитектурном заповеднике "Остров - град Свияжск"
Кадр из видео с камеры наружного наблюдения в архитектурном заповеднике Остров - град Свияжск - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
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КАЗАНЬ, 15 мар - РИА Новости. Мужчина на снегоходе сбил девочку в Свияжске в воскресенье днём, после оказания помощи ребёнка с травмой плеча отпустили на амбулаторное лечение, сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
На видео из соцсетей несколько человек переходят заснеженную дорожку, когда в них врезается снегоход с водителем и двумя пассажирами. Идущая первой женщина успевает отпрыгнуть, снегоход сбивает девочку и протаскивает её на несколько метров. Снегоход останавливается, пассажиры сходят с него, подбегающие мужчины несколько раз бьют водителя по лицу, после чего он резко поворачивает и уезжает. Девочка поднимается на ноги, потом садится на край дороги, к ней подбегает женщина.
"Информация передана в прокуратуру Зеленодольска для организации проверки. Соответствующее поручение дал сегодня и.о. прокурора республики Алексей Заика. Действиям участников инцидента будет дана правовая оценка, при наличии оснований виновные лица будут привлечены к установленной законом ответственности", - сказал Галиев журналистам.
Он уточнил, что, по предварительной информации, девочка получила травму плеча, после оказания медицинской помощи в условиях стационара отпущена домой.
Позднее пресс-служба СУСК РФ по Республике Татарстан сообщила, что следователи возбудили уголовное дело против водителя снегохода.
"Возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что личность водителя установлена, принимаются меры по его задержанию.
По данным прокуратуры Татарстана, снегоходом управлял житель посёлка Васильево, 1989 года рождения. Девочка 2010 года рождения получила травму плеча, после оказания медицинской помощи в условиях стационара отпущена домой.
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В МВД по Татарстану уточнили, что в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по статьям КоАП РФ "нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего", "невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием".
Отмечается также, что ранее подозреваемый был судим по статье "повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения", четыре месяца назад освободился из колонии-поселения.
 
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