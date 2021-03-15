Эксперт разъяснил, почему не стоит радоваться списанию долга по кредиту
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Бывает, что банк не требует у заемщика погасить задолженность, если она небольшая. Но при этом кредитор может начислять на эту непогашенную "символическую" сумму внушительных размеров штрафы, пени и неустойки. Поэтому заемщик, пренебрегая пусть и маленьким долгом, создает себе головную боль, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.
"Банк может не требовать к возврату небольшой объем задолженности, а клиент забудет об остатке по кредиту, не запросив справку о полном погашении, но в договоре обычно прописаны довольно высокие штрафные санкции за несвоевременное и неполное погашение. В конечном итоге, это может превратить 50 рублей в 1 000 через год, а то и более", – предупредил эксперт.
Но и в случае, если банк по какой-то причине списал долг, негативный фактор сохраняется, поскольку информация о задолженности остается в кредитной истории клиента. Даже если непогашенный кредит незначителен и "прощен", его наличие повлияет на выдачу займов в будущем.
"Просрочка, забывчивость, наличие "списанной" задолженности и другие примеры халатного отношения к финансам являются "стоп-сигналами" при выдаче кредита потенциальному заемщику", – предупредил Ферапонтов.