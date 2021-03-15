https://ria.ru/20210315/radost-1601040321.html

Эксперт разъяснил, почему не стоит радоваться списанию долга по кредиту

Эксперт разъяснил, почему не стоит радоваться списанию долга по кредиту

Бывает, что банк не требует у заемщика погасить задолженность, если она небольшая. Но при этом кредитор может начислять на эту непогашенную "символическую"... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T01:12

2021-03-15T01:12

2021-03-15T01:12

дмитрий ферапонтов

россия

банки

синергия

кредит

общество

экономика

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Россиянам не стоит радоваться списанию долга по кредиту

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Бывает, что банк не требует у заемщика погасить задолженность, если она небольшая. Но при этом кредитор может начислять на эту непогашенную "символическую" сумму внушительных размеров штрафы, пени и неустойки. Поэтому заемщик, пренебрегая пусть и маленьким долгом, создает себе головную боль, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов. Но и в случае, если банк по какой-то причине списал долг, негативный фактор сохраняется, поскольку информация о задолженности остается в кредитной истории клиента. Даже если непогашенный кредит незначителен и "прощен", его наличие повлияет на выдачу займов в будущем."Просрочка, забывчивость, наличие "списанной" задолженности и другие примеры халатного отношения к финансам являются "стоп-сигналами" при выдаче кредита потенциальному заемщику", – предупредил Ферапонтов.

https://ria.ru/20210114/kredit-1592949372.html

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дмитрий ферапонтов, россия, банки, синергия, кредит, общество, экономика