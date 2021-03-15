https://ria.ru/20210315/putin-1601316010.html

Путин подписал указ о новых функциях совета по науке

Путин подписал указ о новых функциях совета по науке

Президент России Владимир Путин возложил на совет по науке при главе государства функции по определению стратегических приоритетов научно-технологического... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T14:53

2021-03-15T14:53

2021-03-15T15:03

россия

владимир путин

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600931864_0:27:2930:1675_1920x0_80_0_0_ccd9ec5757225d66da83b19921e64c3f.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил на совет по науке при главе государства функции по определению стратегических приоритетов научно-технологического развития РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях научно-технологического развития РФ, определения его приоритетов и обеспечения взаимодействия органов государственной власти РФ при формировании и реализации государственной научно-технической политики постановляю возложить на Совет при президента РФ по науке и образованию функции по определению стратегических целей, задач и приоритетов научно-технологического развития РФ, а также по принятию решений о разработке и реализации правительством РФ важнейших инновационный проектов государственного значения", - говорится в документе.Кроме того, Путин распорядился создать в качестве постоянно действующего органа при правительстве комиссию по научно-технологическому развитию РФ.

https://ria.ru/20210208/nauka-1596535222.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, наука