https://ria.ru/20210315/putin-1601316010.html
Путин подписал указ о новых функциях совета по науке
Путин подписал указ о новых функциях совета по науке
Президент России Владимир Путин возложил на совет по науке при главе государства функции по определению стратегических приоритетов научно-технологического... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T14:53
2021-03-15T14:53
2021-03-15T15:03
россия
владимир путин
наука
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возложил на совет по науке при главе государства функции по определению стратегических приоритетов научно-технологического развития РФ, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях научно-технологического развития РФ, определения его приоритетов и обеспечения взаимодействия органов государственной власти РФ при формировании и реализации государственной научно-технической политики постановляю возложить на Совет при президента РФ по науке и образованию функции по определению стратегических целей, задач и приоритетов научно-технологического развития РФ, а также по принятию решений о разработке и реализации правительством РФ важнейших инновационный проектов государственного значения", - говорится в документе.Кроме того, Путин распорядился создать в качестве постоянно действующего органа при правительстве комиссию по научно-технологическому развитию РФ.
https://ria.ru/20210208/nauka-1596535222.html
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