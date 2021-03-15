Путин на этой неделе проведет совещание по развитию Крыма
12:57 15.03.2021 (обновлено: 13:57 15.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 18 марта проведет совещание по социально-экономическому развитию Крыма и свяжется по видеомосту с крымской общественностью, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Что касается планов на день воссоединения Крыма с Россией, действительно, президент проведет совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и города Севастополя. Оно планируется сейчас в режиме видеоконференции. И также Путин свяжется и непосредственно с Крымом самим, он пообщается с представителями общественности Крыма и Севастополя, это тоже будет телемост", - сказал Песков.