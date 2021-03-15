Путин на этой неделе проведет совещание по развитию Крыма

"Что касается планов на день воссоединения Крыма с Россией, действительно, президент проведет совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и города Севастополя. Оно планируется сейчас в режиме видеоконференции. И также Путин свяжется и непосредственно с Крымом самим, он пообщается с представителями общественности Крыма и Севастополя, это тоже будет телемост", - сказал Песков.