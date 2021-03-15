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Эксперт объяснил русской пословицей провал США с разработкой F-35
Эксперт объяснил русской пословицей провал США с разработкой F-35
Военный эксперт Алексей Леонков в статье для еженедельника "Звезда" высказался о проблемах с разработкой американского истребителя пятого поколения F-35... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T06:31
2021-03-15T13:36
в мире
россия
су-57
алексей леонков
f-16
министерство обороны сша
forbes
f-35
сша
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Провал США с разработкой F-35 объяснили русской пословицей
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Военный эксперт Алексей Леонков в статье для еженедельника "Звезда" высказался о проблемах с разработкой американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II и вспомнил русскую пословицу, которая, по его мнению, отражает ситуацию с разработкой оружия в США и России.Ранее журнал Forbes рассказал, что Военно-воздушные силы США смирились с провалом программы создания F-35. Эксперты отметили, что из-за нарастающей конкуренции конструкцию нового самолета существенно усложнили: в итоге замедлилась разработка, возросли затраты, а надежность проекта снизилась. Из-за этого руководству ВВС пришлось смириться с тем, что они не смогут компенсировать проверенные временем F-16 таким же числом F-35.Специалист указал на явные провалы стелс-технологии самолета, которая оказалась бесполезной против радиолокационных станций, работающих в L-диапазоне частот (дециметровые волны) и в миллиметровом диапазоне (Ka-диапазон).Эксперт напомнил, что американские эксперты первоначально критиковали истребитель Су-57, утверждая, что в России создать самолет пятого поколения якобы невозможно. Кроме того, их не устраивало "отсутствие родного двигателя, русская стелс-технология и отсталая электроника".Автор считает, что основная проблема в создании вооружений и военной техники в США состоит в слиянии финансовых интересов предприятий военно-промышленного комплекса и генералитета Пентагона."Из-за этих провальных проектов США утратили научно-технический задел и технологии, и уже не могут догнать Россию, даже увеличивая финансирование прорывных проектов", — пояснил эксперт.Леонков заключил, что у российских истребителей открывается шанс продвижения на мировом рынке вооружений, так как "соотношение цены к качеству у нас имеет реальный, а не рекламный показатель".
https://ria.ru/20210310/nora-1600630309.html
https://ria.ru/20210305/su-57-1600119649.html
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в мире, россия, су-57, алексей леонков, f-16, министерство обороны сша, forbes, f-35, сша

Эксперт объяснил русской пословицей провал США с разработкой F-35

06:31 15.03.2021 (обновлено: 13:36 15.03.2021)
 
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen StidhamИстребитель ВВС США F-35A Lightning II
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen Stidham
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Военный эксперт Алексей Леонков в статье для еженедельника "Звезда" высказался о проблемах с разработкой американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II и вспомнил русскую пословицу, которая, по его мнению, отражает ситуацию с разработкой оружия в США и России.
Ранее журнал Forbes рассказал, что Военно-воздушные силы США смирились с провалом программы создания F-35. Эксперты отметили, что из-за нарастающей конкуренции конструкцию нового самолета существенно усложнили: в итоге замедлилась разработка, возросли затраты, а надежность проекта снизилась. Из-за этого руководству ВВС пришлось смириться с тем, что они не смогут компенсировать проверенные временем F-16 таким же числом F-35.
Специалист указал на явные провалы стелс-технологии самолета, которая оказалась бесполезной против радиолокационных станций, работающих в L-диапазоне частот (дециметровые волны) и в миллиметровом диапазоне (Ka-диапазон).

"Есть такая русская пословица — "Не рой яму другому, сам в нее попадешь", но, видимо, ее в США не знают, так как недобросовестная конкуренция у них в чести", — отметил Леонков.

Эксперт напомнил, что американские эксперты первоначально критиковали истребитель Су-57, утверждая, что в России создать самолет пятого поколения якобы невозможно. Кроме того, их не устраивало "отсутствие родного двигателя, русская стелс-технология и отсталая электроника".

"Однако и здесь они просчитались, так как в России были выработаны свои требования к самолетам пятого поколения, которые оказались гораздо жестче, чем американские. Поэтому наш Су-57 на порядок превзошел боевые возможности как F-22, так и F-35", — подчеркнул он.

Автор считает, что основная проблема в создании вооружений и военной техники в США состоит в слиянии финансовых интересов предприятий военно-промышленного комплекса и генералитета Пентагона.
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"Из-за этих провальных проектов США утратили научно-технический задел и технологии, и уже не могут догнать Россию, даже увеличивая финансирование прорывных проектов", — пояснил эксперт.
Леонков заключил, что у российских истребителей открывается шанс продвижения на мировом рынке вооружений, так как "соотношение цены к качеству у нас имеет реальный, а не рекламный показатель".
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В миреРоссияСу-57Алексей ЛеонковF-16Министерство обороны СШАForbesF-35США
 
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