https://ria.ru/20210315/proval-1601190745.html

Эксперт объяснил русской пословицей провал США с разработкой F-35

Эксперт объяснил русской пословицей провал США с разработкой F-35

Военный эксперт Алексей Леонков в статье для еженедельника "Звезда" высказался о проблемах с разработкой американского истребителя пятого поколения F-35... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T06:31

2021-03-15T06:31

2021-03-15T13:36

в мире

россия

су-57

алексей леонков

f-16

министерство обороны сша

forbes

f-35

сша

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Провал США с разработкой F-35 объяснили русской пословицей

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Военный эксперт Алексей Леонков в статье для еженедельника "Звезда" высказался о проблемах с разработкой американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II и вспомнил русскую пословицу, которая, по его мнению, отражает ситуацию с разработкой оружия в США и России.Ранее журнал Forbes рассказал, что Военно-воздушные силы США смирились с провалом программы создания F-35. Эксперты отметили, что из-за нарастающей конкуренции конструкцию нового самолета существенно усложнили: в итоге замедлилась разработка, возросли затраты, а надежность проекта снизилась. Из-за этого руководству ВВС пришлось смириться с тем, что они не смогут компенсировать проверенные временем F-16 таким же числом F-35.Специалист указал на явные провалы стелс-технологии самолета, которая оказалась бесполезной против радиолокационных станций, работающих в L-диапазоне частот (дециметровые волны) и в миллиметровом диапазоне (Ka-диапазон).Эксперт напомнил, что американские эксперты первоначально критиковали истребитель Су-57, утверждая, что в России создать самолет пятого поколения якобы невозможно. Кроме того, их не устраивало "отсутствие родного двигателя, русская стелс-технология и отсталая электроника".Автор считает, что основная проблема в создании вооружений и военной техники в США состоит в слиянии финансовых интересов предприятий военно-промышленного комплекса и генералитета Пентагона."Из-за этих провальных проектов США утратили научно-технический задел и технологии, и уже не могут догнать Россию, даже увеличивая финансирование прорывных проектов", — пояснил эксперт.Леонков заключил, что у российских истребителей открывается шанс продвижения на мировом рынке вооружений, так как "соотношение цены к качеству у нас имеет реальный, а не рекламный показатель".

https://ria.ru/20210310/nora-1600630309.html

https://ria.ru/20210305/su-57-1600119649.html

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в мире, россия, су-57, алексей леонков, f-16, министерство обороны сша, forbes, f-35, сша