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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210315/protsenko-1601336515.html
Проценко назвал способ снизить смертность от COVID-19 среди пожилых
Проценко назвал способ снизить смертность от COVID-19 среди пожилых
Вакцинация пожилых людей поможет снизить летальность и тяжелое течение коронавируса в этой группе, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T16:04
2021-03-15T16:04
распространение коронавируса
денис проценко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коммунарка (москва)
здоровье - общество
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вакцинация пожилых людей поможет снизить летальность и тяжелое течение коронавируса в этой группе, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в рамках онлайн-конференции "COVID-19. Российский и международный опыт".Проценко добавил, что пожилых пациентов в реанимации из-за сопутствующих заболеваний будет становиться все больше. По его словам, почти 30% пациентов в реанимации - это пожилые в возрасте 65-74 лет, 21% - пациенты в возрасте от 75 до 84 лет и старше 85 лет - 11%.Он рассказал, что всего в Коммунарке было пролечено 23 457 человек, общая летальность составила 12,1%. Общий коечный фонд составил 2 156 коек, из них 440 в отделении реанимации, 797 - терапевтических коек в основном корпусе, а также 919 терапевтических коек в резервном госпитале.
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денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коммунарка (москва), здоровье - общество

Проценко назвал способ снизить смертность от COVID-19 среди пожилых

16:04 15.03.2021
 
© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинГлавный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вакцинация пожилых людей поможет снизить летальность и тяжелое течение коронавируса в этой группе, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в рамках онлайн-конференции "COVID-19. Российский и международный опыт".

"Мне кажется, мы сейчас находимся на пороге расширения сезонной вакцинации еще и вакциной против ковида... Увеличение пропорции вакцинируемых нас не спасет от коронавируса, ...пока не пройдет какое-то время. Но я уверен, что это путь к снижению тяжелого течения, к снижению летальности в пуле пожилых пациентов. Поэтому вакцинация, вакцинация и еще раз вакцинация", - сказал Проценко.

Проценко добавил, что пожилых пациентов в реанимации из-за сопутствующих заболеваний будет становиться все больше. По его словам, почти 30% пациентов в реанимации - это пожилые в возрасте 65-74 лет, 21% - пациенты в возрасте от 75 до 84 лет и старше 85 лет - 11%.
Он рассказал, что всего в Коммунарке было пролечено 23 457 человек, общая летальность составила 12,1%. Общий коечный фонд составил 2 156 коек, из них 440 в отделении реанимации, 797 - терапевтических коек в основном корпусе, а также 919 терапевтических коек в резервном госпитале.
Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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"С самого начала мы понимали, что в отделениях реанимации будет достаточно много пожилых больных. Во многом этому способствовали данные, которые накапливали наши коллеги из Европы и США. Дальнейший анализ это подтвердил. Большая часть пациентов в Коммунарке - это, действительно, пациенты старше 65 лет", - отметил он.

 
Распространение коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоммунарка (Москва)Здоровье - Общество
 
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