Проценко назвал способ снизить смертность от COVID-19 среди пожилых
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вакцинация пожилых людей поможет снизить летальность и тяжелое течение коронавируса в этой группе, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в рамках онлайн-конференции "COVID-19. Российский и международный опыт".
"Мне кажется, мы сейчас находимся на пороге расширения сезонной вакцинации еще и вакциной против ковида... Увеличение пропорции вакцинируемых нас не спасет от коронавируса, ...пока не пройдет какое-то время. Но я уверен, что это путь к снижению тяжелого течения, к снижению летальности в пуле пожилых пациентов. Поэтому вакцинация, вакцинация и еще раз вакцинация", - сказал Проценко.
Проценко добавил, что пожилых пациентов в реанимации из-за сопутствующих заболеваний будет становиться все больше. По его словам, почти 30% пациентов в реанимации - это пожилые в возрасте 65-74 лет, 21% - пациенты в возрасте от 75 до 84 лет и старше 85 лет - 11%.
Он рассказал, что всего в Коммунарке было пролечено 23 457 человек, общая летальность составила 12,1%. Общий коечный фонд составил 2 156 коек, из них 440 в отделении реанимации, 797 - терапевтических коек в основном корпусе, а также 919 терапевтических коек в резервном госпитале.
"С самого начала мы понимали, что в отделениях реанимации будет достаточно много пожилых больных. Во многом этому способствовали данные, которые накапливали наши коллеги из Европы и США. Дальнейший анализ это подтвердил. Большая часть пациентов в Коммунарке - это, действительно, пациенты старше 65 лет", - отметил он.