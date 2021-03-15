https://ria.ru/20210315/protsenko-1601336515.html

Проценко назвал способ снизить смертность от COVID-19 среди пожилых

Проценко назвал способ снизить смертность от COVID-19 среди пожилых

Вакцинация пожилых людей поможет снизить летальность и тяжелое течение коронавируса в этой группе, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T16:04

2021-03-15T16:04

2021-03-15T16:04

распространение коронавируса

денис проценко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коммунарка (москва)

здоровье - общество

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Вакцинация пожилых людей поможет снизить летальность и тяжелое течение коронавируса в этой группе, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в рамках онлайн-конференции "COVID-19. Российский и международный опыт".Проценко добавил, что пожилых пациентов в реанимации из-за сопутствующих заболеваний будет становиться все больше. По его словам, почти 30% пациентов в реанимации - это пожилые в возрасте 65-74 лет, 21% - пациенты в возрасте от 75 до 84 лет и старше 85 лет - 11%.Он рассказал, что всего в Коммунарке было пролечено 23 457 человек, общая летальность составила 12,1%. Общий коечный фонд составил 2 156 коек, из них 440 в отделении реанимации, 797 - терапевтических коек в основном корпусе, а также 919 терапевтических коек в резервном госпитале.

https://ria.ru/20210219/protsenko-1598251114.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коммунарка (москва), здоровье - общество