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В Нижегородской области запустили туристический поезд в Простоквашино
В Нижегородской области запустили туристический поезд в Простоквашино
Электричка начала по выходным возить туристов в деревню Простоквашино в Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T11:04
2021-03-15T11:12
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар — РИА Новости. Электричка начала по выходным возить туристов в деревню Простоквашино в Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин.Он также сообщил, что в самом Простоквашино работает 11 локаций с темами из мультфильма. "Можно пройти квест и найти клад или принять участие в фотоохоте. Идеальный вариант для поездки с детьми", — заявил губернатор Нижегородской области.Деревня Простоквашино находится на севере Нижегородской области, в Тонкинском районе.Согласно данным опроса ВЦИОМ, проведенного в 2019 году, знаменитый советский мультфильм "Каникулы в Простоквашино" занял второе место в списке самых любимых мультипликационных фильмов россиян, уступив лишь "Ну, погоди!". С апреля 2018 года на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма" выходит новый мультсериал "Простоквашино", по итогам 2019 года он вошел в топ-5 лидеров смотрения детского телевидения по данным Mediascope.
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кино и сериалы, новости культуры, туризм, туристы, новости - туризм, союзмультфильм, вциом, нижний новгород, нижегородская область

В Нижегородской области запустили туристический поезд в Простоквашино

11:04 15.03.2021 (обновлено: 11:12 15.03.2021)
 
© Союзмультфильм (1978)Кадр из мультфильма "Трое из Простоквашино"
Кадр из мультфильма Трое из Простоквашино - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Союзмультфильм (1978)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мар — РИА Новости. Электричка начала по выходным возить туристов в деревню Простоквашино в Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин.
"Запустили первую электричку из Нижнего Новгорода в деревню Простоквашино. Теперь она всегда будет ходить по выходным. А в пути туристов будет развлекать программа по мотивам всем известного мультфильма", — написал Никитин на своей странице в Instagram.
Он также сообщил, что в самом Простоквашино работает 11 локаций с темами из мультфильма. "Можно пройти квест и найти клад или принять участие в фотоохоте. Идеальный вариант для поездки с детьми", — заявил губернатор Нижегородской области.
Деревня Простоквашино находится на севере Нижегородской области, в Тонкинском районе.
Согласно данным опроса ВЦИОМ, проведенного в 2019 году, знаменитый советский мультфильм "Каникулы в Простоквашино" занял второе место в списке самых любимых мультипликационных фильмов россиян, уступив лишь "Ну, погоди!". С апреля 2018 года на официальном YouTube-канале "Союзмультфильма" выходит новый мультсериал "Простоквашино", по итогам 2019 года он вошел в топ-5 лидеров смотрения детского телевидения по данным Mediascope.
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