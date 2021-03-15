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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210315/proizvodstvo-1601342215.html
Промышленное производство в Китае в январе-феврале выросло на 35%
Промышленное производство в Китае в январе-феврале выросло на 35%
В январе-феврале 2021 года добавленная стоимость в промышленности Китая, важный экономический индикатор, выросла на 35,1% в годовом исчислении, свидетельствуют... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T16:32
2021-03-15T16:32
россия-китай: главное
китай
экономика
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МОСКВА, 15 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". В январе-феврале 2021 года добавленная стоимость в промышленности Китая, важный экономический индикатор, выросла на 35,1% в годовом исчислении, свидетельствуют опубликованные данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.По данным ведомства, темпы роста показателя оказались на 16,9% выше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом среднегодовые темпы роста показателя за последние два года составили 8,1%.В феврале промышленное производство Китая увеличилось на 0,69% в месячном исчислении.Промышленное производство, или добавленная стоимость в промышленности, используется для измерения активности крупных предприятий, годовой доход каждого из которых превышает 20 миллионов юаней (около 3,08 миллиона долларов).За указанный период промышленное производство государственных предприятий выросло на 23% в годовом исчислении, акционерных предприятий - на 34,2%, а предприятий с участием иностранного капитала - на 41,4%.Объем производства в обрабатывающей промышленности за первые два месяца 2021 г. вырос на 39,5% в годовом исчислении, что является самым быстрым показателем среди трех основных секторов, которые также включают добычу полезных ископаемых, производство и поставку электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды.За отчетный период объем производства в высокотехнологичных отраслях промышленности увеличился на 49,2%.
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китай, экономика

Промышленное производство в Китае в январе-феврале выросло на 35%

16:32 15.03.2021
 
© AP Photo / Vincent YuРабочие на производстве в Китае
Рабочие на производстве в Китае - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© AP Photo / Vincent Yu
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МОСКВА, 15 мар — Проект "Россия-Китай: Главное". В январе-феврале 2021 года добавленная стоимость в промышленности Китая, важный экономический индикатор, выросла на 35,1% в годовом исчислении, свидетельствуют опубликованные данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.
По данным ведомства, темпы роста показателя оказались на 16,9% выше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом среднегодовые темпы роста показателя за последние два года составили 8,1%.
В феврале промышленное производство Китая увеличилось на 0,69% в месячном исчислении.
Промышленное производство, или добавленная стоимость в промышленности, используется для измерения активности крупных предприятий, годовой доход каждого из которых превышает 20 миллионов юаней (около 3,08 миллиона долларов).
За указанный период промышленное производство государственных предприятий выросло на 23% в годовом исчислении, акционерных предприятий - на 34,2%, а предприятий с участием иностранного капитала - на 41,4%.
Объем производства в обрабатывающей промышленности за первые два месяца 2021 г. вырос на 39,5% в годовом исчислении, что является самым быстрым показателем среди трех основных секторов, которые также включают добычу полезных ископаемых, производство и поставку электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды.
За отчетный период объем производства в высокотехнологичных отраслях промышленности увеличился на 49,2%.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайЭкономика
 
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