https://ria.ru/20210315/privivka-1601398216.html
Словения приостановила вакцинацию прививкой AstraZeneca
Словения приостановила вакцинацию прививкой AstraZeneca
Власти Словении приостановили вакцинацию препаратом британско-шведского производства AstraZeneca до решения регулятора ЕС, сообщил министр здравоохранения Янез... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-15T23:22
2021-03-15T23:22
2021-03-16T01:16
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БЕЛГРАД, 15 мар – РИА Новости. Власти Словении приостановили вакцинацию препаратом британско-шведского производства AstraZeneca до решения регулятора ЕС, сообщил министр здравоохранения Янез Поклукар."Тем не менее в качестве меры предосторожности временно приостановим вакцинацию AstrаZeneca. По крайней мере, до окончательного решения (агентства по лекарствам ЕС) ЕМА", - указал глава минздрава.Он уточнил, что до решения ЕМА все граждане Словении, кто должен был получить эту вакцину, получат другой препарат для иммунизации.
https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601349012.html
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коронавирус covid-19, astrazeneca , словения, в мире