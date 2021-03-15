Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210315/privivka-1601398216.html
Словения приостановила вакцинацию прививкой AstraZeneca
Словения приостановила вакцинацию прививкой AstraZeneca
Власти Словении приостановили вакцинацию препаратом британско-шведского производства AstraZeneca до решения регулятора ЕС, сообщил министр здравоохранения Янез... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-15T23:22
2021-03-16T01:16
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
словения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600998632_0:322:2969:1992_1920x0_80_0_0_a10cb5feab09226553fa4933031432c9.jpg
БЕЛГРАД, 15 мар – РИА Новости. Власти Словении приостановили вакцинацию препаратом британско-шведского производства AstraZeneca до решения регулятора ЕС, сообщил министр здравоохранения Янез Поклукар."Тем не менее в качестве меры предосторожности временно приостановим вакцинацию AstrаZeneca. По крайней мере, до окончательного решения (агентства по лекарствам ЕС) ЕМА", - указал глава минздрава.Он уточнил, что до решения ЕМА все граждане Словении, кто должен был получить эту вакцину, получат другой препарат для иммунизации.
https://ria.ru/20210315/astrazeneca-1601349012.html
словения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600998632_422:138:2969:2048_1920x0_80_0_0_ad163efd0809b77181b303f41ce403a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, astrazeneca , словения, в мире

Словения приостановила вакцинацию прививкой AstraZeneca

23:22 15.03.2021 (обновлено: 01:16 16.03.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 15 мар – РИА Новости. Власти Словении приостановили вакцинацию препаратом британско-шведского производства AstraZeneca до решения регулятора ЕС, сообщил министр здравоохранения Янез Поклукар.

"Из-за многочисленных сомнений в отношении вакцины AstraZeneca мы попросили группу экспертов еще раз пересмотреть все детали. Она обнаружила, что профессиональных возражений по поводу продолжения вакцинации не было", - цитирует Поклукара кабмин в Twitter.

Вакцина от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
Вчера, 16:52Распространение коронавируса
В Норвегии медик умер после прививки вакциной AstraZeneca
"Тем не менее в качестве меры предосторожности временно приостановим вакцинацию AstrаZeneca. По крайней мере, до окончательного решения (агентства по лекарствам ЕС) ЕМА", - указал глава минздрава.
Он уточнил, что до решения ЕМА все граждане Словении, кто должен был получить эту вакцину, получат другой препарат для иммунизации.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaСловенияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие признания Крыма российским
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
02:03Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
Лента новостейМолния