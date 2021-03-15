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Ребенку запретили учиться вместе с одноклассниками из-за прически
Ребенку запретили учиться вместе с одноклассниками из-за прически
Руководство британского колледжа изолировало тринадцатилетнего Лилана Хага в первый же день обучения после карантина по причине его "экстремально короткой... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T15:38
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Руководство британского колледжа изолировало тринадцатилетнего Лилана Хага в первый же день обучения после карантина по причине его "экстремально короткой стрижки", пишет DevonLive. Сообщается, что из-за коронавирусных ограничений мальчик был вынужден подстричься дома. Однако руководству учебного заведения не понравилась длина волос ученика. "В первый же учебный день Лилану запретили выходить из класса, ему было запрещено покидать помещение на перерывы и обед, чтобы никто из детей не увидел его стрижку", — рассказала мама мальчика журналистам. Директор колледжа также прокомментировал ситуацию. По его словам, в заведении соблюдаются высокие стандарты по внешнему виду для учеников. Руководству пришлось отреагировать на настолько короткую стрижку и предоставить ребенку альтернативное обучение до выяснения всех обстоятельств. Отмечается, что вскоре после случившегося Хагу было разрешено продолжить обучение в привычном формате, никаких дальнейших действий в отношении мальчика предпринято не будет.
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девон, великобритания, происшествия, в мире

Ребенку запретили учиться вместе с одноклассниками из-за прически

15:38 15.03.2021 (обновлено: 17:15 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкШкольный класс
Школьный класс - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Школьный класс
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Руководство британского колледжа изолировало тринадцатилетнего Лилана Хага в первый же день обучения после карантина по причине его "экстремально короткой стрижки", пишет DevonLive.
Сообщается, что из-за коронавирусных ограничений мальчик был вынужден подстричься дома. Однако руководству учебного заведения не понравилась длина волос ученика.
© Фото : Kirsty HagueПрическа ученика британского колледжа, отправленного в изоляцию
Прическа ученика британского колледжа, отправленного в изоляцию - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Фото : Kirsty Hague
Прическа ученика британского колледжа, отправленного в изоляцию
"В первый же учебный день Лилану запретили выходить из класса, ему было запрещено покидать помещение на перерывы и обед, чтобы никто из детей не увидел его стрижку", — рассказала мама мальчика журналистам.
Директор колледжа также прокомментировал ситуацию. По его словам, в заведении соблюдаются высокие стандарты по внешнему виду для учеников. Руководству пришлось отреагировать на настолько короткую стрижку и предоставить ребенку альтернативное обучение до выяснения всех обстоятельств.
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Отмечается, что вскоре после случившегося Хагу было разрешено продолжить обучение в привычном формате, никаких дальнейших действий в отношении мальчика предпринято не будет.
 
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