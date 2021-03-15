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Ребенку запретили учиться вместе с одноклассниками из-за прически

Ребенку запретили учиться вместе с одноклассниками из-за прически

Руководство британского колледжа изолировало тринадцатилетнего Лилана Хага в первый же день обучения после карантина по причине его "экстремально короткой... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T15:38

2021-03-15T15:38

2021-03-15T17:15

девон

великобритания

происшествия

в мире

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Руководство британского колледжа изолировало тринадцатилетнего Лилана Хага в первый же день обучения после карантина по причине его "экстремально короткой стрижки", пишет DevonLive. Сообщается, что из-за коронавирусных ограничений мальчик был вынужден подстричься дома. Однако руководству учебного заведения не понравилась длина волос ученика. "В первый же учебный день Лилану запретили выходить из класса, ему было запрещено покидать помещение на перерывы и обед, чтобы никто из детей не увидел его стрижку", — рассказала мама мальчика журналистам. Директор колледжа также прокомментировал ситуацию. По его словам, в заведении соблюдаются высокие стандарты по внешнему виду для учеников. Руководству пришлось отреагировать на настолько короткую стрижку и предоставить ребенку альтернативное обучение до выяснения всех обстоятельств. Отмечается, что вскоре после случившегося Хагу было разрешено продолжить обучение в привычном формате, никаких дальнейших действий в отношении мальчика предпринято не будет.

https://ria.ru/20200901/kashel-1576583771.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

девон, великобритания, происшествия, в мире