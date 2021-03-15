https://ria.ru/20210315/postkovid-1601333098.html

Комаровский рассказал, как пережить постковидный синдром

Комаровский рассказал, как пережить постковидный синдром

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал на YouTube-канале, как ускорить процесс восстановления организма после коронавируса. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T15:52

2021-03-15T15:52

2021-03-15T19:54

распространение коронавируса

евгений комаровский

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал на YouTube-канале, как ускорить процесс восстановления организма после коронавируса.Он предупредил, что этот процесс может занять несколько месяцев.Кроме того, Комаровский призвал телеканалы помочь создать людям хорошее настроение позитивными сюжетами.Ранее Евгений Комаровский назвал шесть худших способов укрепить иммунитет. Так, по мнению медика, этому не поможет прием БАД, элеутерококка и эхинацеи, лука и чеснока, использование "амулетов от вирусов", также бесполезными будут иммуномодуляторы и гомеопатия.

https://ria.ru/20210313/komarovskiy-1601073876.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений комаровский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество