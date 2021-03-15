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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210315/post-1601318180.html
Патриарх Кирилл посоветовал в пост не предаваться праздности
Патриарх Кирилл посоветовал в пост не предаваться праздности
Праздность - синоним пустоты, на место которой приходит грех, поэтому верующим следует воздержаться от праздности, особенно во время Великого поста, сказал в... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T14:57
2021-03-15T14:57
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
религия и мировоззрение
религия
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Праздность - синоним пустоты, на место которой приходит грех, поэтому верующим следует воздержаться от праздности, особенно во время Великого поста, сказал в понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в столичном храме Христа Спасителя.По словам патриарха, праздность – это пустота, а пустота и праздность не являются отдыхом. "Праздность – синоним греха. На месте праздности – пустоты – немедленно появляется грех, как некое духовное вещество, которое способно заполнять пустоту человеческой души", - сказал патриарх Кирилл.Он напомнил, что Господь, создав человека, предназначил его к труду, и дал ему заповедь об отдыхе, поэтому шесть дней человек проводит в трудах, а седьмой посвящает Богу, мыслям о вечности. "Что нужно чтобы не поддаться праздности? Нужно наполнять душу таким содержанием, которое бы полностью ее захватывало. Чтобы это содержание имело спасительный смысл, мы должны душу наполнять божественными истинами. Время Великого поста предоставляет нам такую возможность", - подчеркнул предстоятель Русской церкви.В частности, он призвал, находясь в храме, "несмотря на сложности славянского текста, проникать в смысл читаемого", а если не все понятно, то восполнять это чтением Священного писания, если есть возможность, находить время и для чтения жития святых."Молитва Ефрема Сирина начинается с просьбой к Господу, чтобы он избавил нас от праздности. Давайте помолимся Господу, чтобы он нас лишил этой опасности, оградил нас и не дал злым силам заполнить пространство нашей души", - заключил патриарх Кирилл.Накануне патриарх Кирилл провел богослужение с чином прощения в храме Христа Спасителя. В проповеди после службы он призвал верующих во время Великого поста "прикоснуться к иной жизни" и попросить прощения у тех, с кем действительно есть конфликт, "как бы тяжело для нас это ни было". В этом случае простить и попросить прощение, отметил патриарх, - подвиг, "реальный шаг навстречу Воскресшему Христу Спасителю, который явится нам во всей силе и радости в день его Светлого Воскресения".Великий пост в 2021 году пройдет с 15 марта по 1 мая: православные верующие стараются в это время ограничить себя в пище, увеселениях и вредных привычках, а также уделить пристальное внимание духовной жизни.
https://ria.ru/20210313/post-1600932306.html
https://ria.ru/20210315/proschenie-1601242341.html
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патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, религия

Патриарх Кирилл посоветовал в пост не предаваться праздности

14:57 15.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ соборе святого Александра Невского в Ново-Тихвинском женском монастыре в Екатеринбурге
В соборе святого Александра Невского в Ново-Тихвинском женском монастыре в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Праздность - синоним пустоты, на место которой приходит грех, поэтому верующим следует воздержаться от праздности, особенно во время Великого поста, сказал в понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в столичном храме Христа Спасителя.
По словам патриарха, праздность – это пустота, а пустота и праздность не являются отдыхом. "Праздность – синоним греха. На месте праздности – пустоты – немедленно появляется грех, как некое духовное вещество, которое способно заполнять пустоту человеческой души", - сказал патриарх Кирилл.
Он напомнил, что Господь, создав человека, предназначил его к труду, и дал ему заповедь об отдыхе, поэтому шесть дней человек проводит в трудах, а седьмой посвящает Богу, мыслям о вечности. "Что нужно чтобы не поддаться праздности? Нужно наполнять душу таким содержанием, которое бы полностью ее захватывало. Чтобы это содержание имело спасительный смысл, мы должны душу наполнять божественными истинами. Время Великого поста предоставляет нам такую возможность", - подчеркнул предстоятель Русской церкви.
Прихожанка в Благовещенском соборе в Казанском кремле - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 07:00Религия и мировоззрение
Великий пост 2021 - что можно и чего нельзя есть в этом году
В частности, он призвал, находясь в храме, "несмотря на сложности славянского текста, проникать в смысл читаемого", а если не все понятно, то восполнять это чтением Священного писания, если есть возможность, находить время и для чтения жития святых.
"Молитва Ефрема Сирина начинается с просьбой к Господу, чтобы он избавил нас от праздности. Давайте помолимся Господу, чтобы он нас лишил этой опасности, оградил нас и не дал злым силам заполнить пространство нашей души", - заключил патриарх Кирилл.
Накануне патриарх Кирилл провел богослужение с чином прощения в храме Христа Спасителя. В проповеди после службы он призвал верующих во время Великого поста "прикоснуться к иной жизни" и попросить прощения у тех, с кем действительно есть конфликт, "как бы тяжело для нас это ни было". В этом случае простить и попросить прощение, отметил патриарх, - подвиг, "реальный шаг навстречу Воскресшему Христу Спасителю, который явится нам во всей силе и радости в день его Светлого Воскресения".
Великий пост в 2021 году пройдет с 15 марта по 1 мая: православные верующие стараются в это время ограничить себя в пище, увеселениях и вредных привычках, а также уделить пристальное внимание духовной жизни.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя по случаю 12-й годовщины своей интронизации - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
Вчера, 13:26Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл призвал верующих попросить прощения, даже если это тяжело
 
Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьРелигия
 
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