https://ria.ru/20210315/post-1601268307.html
Россиян предупредили об опасности неправильного соблюдения Великого поста
Россиян предупредили об опасности неправильного соблюдения Великого поста
Многие люди, соблюдающие Великий пост, допускают ошибку, которая в итоге вредит их здоровью. Об этом "Звезде" рассказала врач-диетолог Елена Тихомирова. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T13:50
2021-03-15T13:50
2021-03-15T14:31
религия
антонина стародубова
общество
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Многие люди, соблюдающие Великий пост, допускают ошибку, которая в итоге вредит их здоровью. Об этом "Звезде" рассказала врач-диетолог Елена Тихомирова.По словам врача, необходимо восполнять дефицит животного белка за счет пищи, богатой растительными белками.Тихомирова отметила, что правильное питание во время Поста окажет полезное влияние на организм. В частности, если увеличить употребление овощей, сложных углеводов и бобов в умеренном количестве, это будет способствовать снижению веса и нормализации артериального давления.Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что детям, беременным и кормящим женщинам, пожилым людям и людям с заболеваниями поститься не рекомендуется.
https://ria.ru/20210315/post-1601067934.html
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религия, антонина стародубова, общество