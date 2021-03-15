https://ria.ru/20210315/post-1601268307.html

Россиян предупредили об опасности неправильного соблюдения Великого поста

Россиян предупредили об опасности неправильного соблюдения Великого поста

Многие люди, соблюдающие Великий пост, допускают ошибку, которая в итоге вредит их здоровью. Об этом "Звезде" рассказала врач-диетолог Елена Тихомирова. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T13:50

2021-03-15T13:50

2021-03-15T14:31

религия

антонина стародубова

общество

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Многие люди, соблюдающие Великий пост, допускают ошибку, которая в итоге вредит их здоровью. Об этом "Звезде" рассказала врач-диетолог Елена Тихомирова.По словам врача, необходимо восполнять дефицит животного белка за счет пищи, богатой растительными белками.Тихомирова отметила, что правильное питание во время Поста окажет полезное влияние на организм. В частности, если увеличить употребление овощей, сложных углеводов и бобов в умеренном количестве, это будет способствовать снижению веса и нормализации артериального давления.Ранее главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова заявила, что детям, беременным и кормящим женщинам, пожилым людям и людям с заболеваниями поститься не рекомендуется.

https://ria.ru/20210315/post-1601067934.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, антонина стародубова, общество