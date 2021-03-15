https://ria.ru/20210315/post-1601183415.html

Православные христиане встречают Великий пост

Православные христиане встречают Великий пост

Великий пост пройдет с 15 марта по 1 мая 2021 года: православные верующие стараются в это время ограничить себя в пище, увеселениях и вредных привычках, а также РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T00:11

2021-03-15T00:11

2021-03-15T00:13

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патриарх кирилл (владимир гундяев)

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общество

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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Великий пост пройдет с 15 марта по 1 мая 2021 года: православные верующие стараются в это время ограничить себя в пище, увеселениях и вредных привычках, а также уделить пристальное внимание духовной жизни.В первый день Великого поста вечером патриарх Московский и вся Руси Кирилл совершит богослужение в столичном храме Христа Спасителя, на котором начнет читать канон Андрея Критского, сообщает пресс-служба патриарха. Этот канон читают в храмах по частям в первые четыре дня поста и еще раз полностью в среду на пятой неделе поста.Канон Андрея Критского также называют покаянным. Каждый отрывок текста - тропарь - венчается словами "Помилуй мя, Боже, помилуй мя". Пост не только готовит верующих к главному христианскому празднику – Воскресению Христову, пост - это время покаяния, изменения, когда люди стараются более пристально взглянуть на свою духовную жизнь, исповедовать грехи и исправиться.Как писал известный церковный публицист и богослов, митрополит Антоний Сурожский, покаяние заключается в том, чтобы "измерить расстояние между тем …, что нам было дано и что мы использовали или нет, исполнили либо не исполнили". "Когда в результате углубленного размышления над собой и над Евангелием и над путями Божиими мы оказываемся перед лицом своего греха, своей неверности самому высокому нашему призванию, конечно, вонзается в наше сердце острая боль, стыд: глубокий стыд о том, что мы так далеки от того, чем могли бы быть, так непохожи на то, что задумал Бог, когда Он нас сотворил. Но это должно быть только побуждением к тому, чтобы начать жить по-новому", - говорил Антоний Сурожский.Ограничения в меню во время поста, как пишут священники, призвано помочь верующим настроиться на нужный духовный лад. Пост длится шесть недель, после чего следует Страстная седмица, которая формально не входит в Великий пост, но ограничения в пище в этот период – самые строгие. Во время Страстной седмицы за богослужением вспоминают о событиях перед казнью и саму казнь Иисуса Христа, его погребение, сошествие в ад. Венчается седмица праздником Пасхи – то есть Воскресением Христовым. В этом году ее отметят 2 мая.

https://ria.ru/20210314/maslenitsa-1601149372.html

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