https://ria.ru/20210315/post--1601221313.html
В РПЦ призвали "подходить с разумением" к строгости Великого поста
В РПЦ призвали "подходить с разумением" к строгости Великого поста
Мера поста для каждого верующего человека определяется с учетом общепринятых церковных правил и в зависимости от индивидуальных возможностей, заявили в... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T11:39
2021-03-15T11:39
2021-03-15T14:31
религия и мировоззрение
религия
telegram (приложение)
русская православная церковь
московская патриархия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мера поста для каждого верующего человека определяется с учетом общепринятых церковных правил и в зависимости от индивидуальных возможностей, заявили в Московской патриархии в связи с начинающимся в понедельник Великим постом у православных.Отвечая на вопросы о возможных послаблениях поста для переболевших коронавирусом или для входящих в группы риска, заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) констатировал, что современных постановлений Русской православной церкви по теме поста не существует, в том числе относительно возможных причин его ослабления. По словам епископа Саввы, описание режима питания во время поста содержится в книгах, составленных много веков тому назад, "причем в ином социальном и географическом контексте". Речь идет об уставе поста палестинских монастырей, который зафиксирован в Типиконе (богослужебном уставе) и который предполагает, в том числе, дни полного воздержания (отказа) от пищи."Поэтому мера пищевого поста определяется с учётом общепринятых правил (воздержание от мяса, от животной пищи в целом) индивидуально каждым человеком в зависимости от его возможностей. При этом, если благочестивый прихожанин боится проявить в этом вопросе волюнтаризм, он советуется с тем священником, у которого обычно исповедуется. Священникам следует подходить к этому вопросу с разумением, не гребя всех под одну гребенку", - написал епископ Савва в воскресенье в своем Telegram-канале.В целом, он обратил внимание на то, что Великий пост - это время для того, чтобы "отойти от привычного будничного времяпрепровождения и на некоторое время в большей степени задуматься о небесном - через молитву, чтение, усиленное участие в богослужении, средоточие на внутренней тишине". Из привычного ритма жизни выйти позволяет, в том числе, смена привычного режима питания, ограничение в питании, напомнил замуправделами патриархии."Что касается людей болеющих или находящихся на выздоровлении - для таковых и в любое время действует общее правило: есть то, что предписано лечебной диетой", - добавил представитель РПЦ.Великий пост у православных христиан в этом году начнется 15 марта и продлится до главного христианского праздника Пасхи, или Воскресения Христова. Пасха в этом году отмечается 2 мая.
https://ria.ru/20210313/post-1600932306.html
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религия, telegram (приложение), русская православная церковь, московская патриархия
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Мера поста для каждого верующего человека определяется с учетом общепринятых церковных правил и в зависимости от индивидуальных возможностей, заявили в Московской патриархии в связи с начинающимся в понедельник Великим постом у православных.
Отвечая на вопросы о возможных послаблениях поста для переболевших коронавирусом или для входящих в группы риска, заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) констатировал, что современных постановлений Русской православной церкви по теме поста не существует, в том числе относительно возможных причин его ослабления. По словам епископа Саввы, описание режима питания во время поста содержится в книгах, составленных много веков тому назад, "причем в ином социальном и географическом контексте". Речь идет об уставе поста палестинских монастырей, который зафиксирован в Типиконе (богослужебном уставе) и который предполагает, в том числе, дни полного воздержания (отказа) от пищи.
"Поэтому мера пищевого поста определяется с учётом общепринятых правил (воздержание от мяса, от животной пищи в целом) индивидуально каждым человеком в зависимости от его возможностей. При этом, если благочестивый прихожанин боится проявить в этом вопросе волюнтаризм, он советуется с тем священником, у которого обычно исповедуется. Священникам следует подходить к этому вопросу с разумением, не гребя всех под одну гребенку", - написал епископ Савва в воскресенье в своем Telegram-канале.
В целом, он обратил внимание на то, что Великий пост - это время для того, чтобы "отойти от привычного будничного времяпрепровождения и на некоторое время в большей степени задуматься о небесном - через молитву, чтение, усиленное участие в богослужении, средоточие на внутренней тишине". Из привычного ритма жизни выйти позволяет, в том числе, смена привычного режима питания, ограничение в питании, напомнил замуправделами патриархии.
"Что касается людей болеющих или находящихся на выздоровлении - для таковых и в любое время действует общее правило: есть то, что предписано лечебной диетой", - добавил представитель РПЦ.
Великий пост у православных христиан в этом году начнется 15 марта и продлится до главного христианского праздника Пасхи, или Воскресения Христова. Пасха в этом году отмечается 2 мая.