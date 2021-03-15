https://ria.ru/20210315/portrety-1601191786.html
В Приморье вандалы разрисовали портреты героев Великой Отечественной
В Приморье вандалы разрисовали портреты героев Великой Отечественной
В городе Артеме (Приморский край) осквернили стелу героям Великой Отечественной войны, сообщила мэрия. РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T06:44
2021-03-15T06:44
2021-03-15T10:35
великая отечественная война (1941-1945)
владивосток
артем
приморский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601200720_0:203:1987:1320_1920x0_80_0_0_1226e2969dd5075119dddf3aa6666d25.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 мар — РИА Новости. В городе Артеме (Приморский край) осквернили стелу героям Великой Отечественной войны, сообщила мэрия.На фото, опубликованном в аккаунте горадминистрации в инстаграме, видно, что портреты на табличках со сведениями о полных кавалерах ордена Славы разрисованы черным маркером.В мэрии добавили, что специалисты управления благоустройства уже привели памятник в порядок.Полиция проводит проверку. Городские власти просят всех, кому что-либо известно об участниках инцидента, обратиться в дежурную часть.
владивосток
артем
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601200720_0:17:1987:1507_1920x0_80_0_0_264c54e8122268248318777011d52ab9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великая отечественная война (1941-1945), владивосток, артем, приморский край, общество