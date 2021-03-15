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В Приморье вандалы разрисовали портреты героев Великой Отечественной

В Приморье вандалы разрисовали портреты героев Великой Отечественной

В городе Артеме (Приморский край) осквернили стелу героям Великой Отечественной войны, сообщила мэрия. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T06:44

2021-03-15T06:44

2021-03-15T10:35

великая отечественная война (1941-1945)

владивосток

артем

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 15 мар — РИА Новости. В городе Артеме (Приморский край) осквернили стелу героям Великой Отечественной войны, сообщила мэрия.На фото, опубликованном в аккаунте горадминистрации в инстаграме, видно, что портреты на табличках со сведениями о полных кавалерах ордена Славы разрисованы черным маркером.В мэрии добавили, что специалисты управления благоустройства уже привели памятник в порядок.Полиция проводит проверку. Городские власти просят всех, кому что-либо известно об участниках инцидента, обратиться в дежурную часть.

владивосток

артем

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война (1941-1945), владивосток, артем, приморский край, общество