https://ria.ru/20210315/polovode-1601254140.html
Гидрометцентр спрогнозировал аномальное половодье в Подмосковье
Гидрометцентр спрогнозировал аномальное половодье в Подмосковье
Подъем воды до 1,8 метра выше нормы ожидается во время весеннего половодья на Оке, уровень Москвы-реки также будет на 0,2-0,3 метра выше нормы, сказал... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T13:36
2021-03-15T13:36
2021-03-15T13:36
сергей борщ
гидрометцентр
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Подъем воды до 1,8 метра выше нормы ожидается во время весеннего половодья на Оке, уровень Москвы-реки также будет на 0,2-0,3 метра выше нормы, сказал журналистам руководитель Гидрометцентра Сергей Борщ на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"."В Москве так давно не видели хорошего снега… В этом году была хорошая зима - снежная, настоящая зима, с морозами и со снегом. В результате этого мы ожидаем максимальный уровень весеннего половодья на Оке в пределах Московской области. Участок от Серпухова до Каширы будет на 1,7-1,8 метра выше нормы. Больше обычного будет и на Клязьме, до 0,6 метра превысит норму. На Москва-реке, у Коломны уровни воды будут на 0,2-0,3 метра выше нормы, только у Белоомута они будут близки к обычным значениям", - сказал Борщ.Он также отметил, что возможны затопления пониженных участков местности, их больше, чем в прошлом году.
https://ria.ru/20210312/vesna-1600999325.html
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сергей борщ, гидрометцентр, московская область (подмосковье), общество