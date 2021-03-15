https://ria.ru/20210315/politizatsiya-1601237672.html

В Кремле заявили о попытках политизации применения "Спутника V" в Европе

В Кремле заявили о попытках политизации применения "Спутника V" в Европе

Попытки политизации применения российской вакцины от COVID-19 имеют место, в том числе и в Европе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T13:03

2021-03-15T13:03

2021-03-15T13:47

дмитрий песков

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Попытки политизации применения российской вакцины от COVID-19 имеют место, в том числе и в Европе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Его попросили уточнить, действительно ли в Кремле не видят политизации вопроса использования российской вакцины, например, в ЕС. "К нашему сожалению, мы не можем так сказать. Вы знаете, что президент Путин всегда, с самого начала этой истории, выступал против политизации вакцинной тематики", - ответил Песков.Он добавил, что общая задача мирового сообщества – как можно быстрее привить необходимую часть населения, чтобы остановить пандемию."Президент Путин всегда был против того, чтобы эта тема становилась инструментом в руках недобросовестных политиков и провокаторов. Мы видим, что, к сожалению, такие попытки имеют место. Мы слышим много заявлений, в том числе из европейских стран, - заявлений не очень удачных", - подчеркнул представитель Кремля.Но все это, по его словам, "никоим образом не останавливает добросовестную, планомерную работу и российских ученых, и российских представителей, которые удовлетворяют все растущий международный спрос на эту прививку".На просьбу уточнить, в какой мере президент РФ Владимир Путин занимается тем, чтобы российская вакцина была официально признана в ЕС, представитель Кремля ответил: "Президент этим не занимается, и он не может этим заниматься". Он пояснил, что признание и согласие на использование вакцины в тех или иных странах "вырабатывается не на основе каких-то дипломатических контактов, а на основе экспертного научного подхода"."Поэтому это абсолютно не дело президента. Подается целый набор документов, это очень сложная процедура. Вы знаете, что вакцина хорошо уже изучена, вакцина хорошо оттестирована, испробована в разных возрастных группах. Существуют уже большие данные об использовании вакцины, которые позволяют, что называется, не на основе каких-то слухов, а на основе четких научных факторов принимать решение о ее использовании", - заключил Песков.

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, европа, в мире