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https://ria.ru/20210315/pokupki-1601190602.html
Эксперт рассказал, как обезопасить покупки в интернете
Эксперт рассказал, как обезопасить покупки в интернете
Пандемия привела к росту объема онлайн-покупок, все больше товаров доступно для заказа онлайн, увеличивается и количество актов мошенничества при покупках в... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T06:05
2021-03-15T06:05
россия
покупки
москва
интернет
технологии
общество
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пандемия привела к росту объема онлайн-покупок, все больше товаров доступно для заказа онлайн, увеличивается и количество актов мошенничества при покупках в интернете. Как обезопасить интернет-покупки и распознать легальные сервисы для онлайн-шоппинга рассказал РИА Новости директор по маркетингу компании Forward Leasing Василий Пителинский.Прежде всего эксперт советует узнать о продавце товара. "Хороший знак, если сервис - авторизованный вендором магазин или покупка - идет через сайт производителя. Всегда лучше внимательно изучить сайт: легальная компания предоставляет максимально открытую и полную информацию о себе", - поясняет Пителинский.Не менее важно обратить внимание на цену. По словам эксперта, если она сильно ниже рыночной, скорее всего, что-то не так. Пителинский советует перед покупкой посмотреть среднюю цену по рынку и ориентироваться на нее. Кроме того, следует проявить аккуратность при оплате товара. Данные кредитных карт можно предоставлять проверенным сайтам. Если есть сомнения относительно легальности сервиса, лучше выбрать оплату при получении.Помимо этого, оформляя заказ, стоит соизмерять количество запрашиваемой информации с покупкой. "Если это небольшая покупка, то вполне достаточно контактных данных и ФИО. Если это дорогостоящий заказ, и с продавцом заключается договор — требование паспортных данных или фото документов вполне оправданно. Обратите внимание, что легальные сервисы всегда запрашивают согласие на обработку персональных данных", - объясняет эксперт.Пителинский рекомендует при получении любых товаров проверить целостность упаковки и сопроводительные документы. "Обязательно наличие кассового чека или подписанный с обоих сторон договор. Покупка у частного лица - самый рискованный вариант в интернете. Особенно покупка дорогих товаров с рук", - отметил он."Официальные сервисы и магазины более надежны - они предоставляют гарантии на товар и смежные процессы. Например, многие страхуют курьерские отправления. Безопасность покупки часто находится в руках логистических компаний", - резюмировал эксперт.
https://ria.ru/20210301/karta-1599368119.html
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россия, покупки, москва, интернет, технологии, общество

Эксперт рассказал, как обезопасить покупки в интернете

06:05 15.03.2021
 
© Depositphotos / AndrewLozovyiДевушка делает онлайн-покупки
Девушка делает онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Depositphotos / AndrewLozovyi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пандемия привела к росту объема онлайн-покупок, все больше товаров доступно для заказа онлайн, увеличивается и количество актов мошенничества при покупках в интернете. Как обезопасить интернет-покупки и распознать легальные сервисы для онлайн-шоппинга рассказал РИА Новости директор по маркетингу компании Forward Leasing Василий Пителинский.
Прежде всего эксперт советует узнать о продавце товара. "Хороший знак, если сервис - авторизованный вендором магазин или покупка - идет через сайт производителя. Всегда лучше внимательно изучить сайт: легальная компания предоставляет максимально открытую и полную информацию о себе", - поясняет Пителинский.
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Эксперт рассказал, как защитить деньги на карте при покупках в интернете
Не менее важно обратить внимание на цену. По словам эксперта, если она сильно ниже рыночной, скорее всего, что-то не так. Пителинский советует перед покупкой посмотреть среднюю цену по рынку и ориентироваться на нее. Кроме того, следует проявить аккуратность при оплате товара. Данные кредитных карт можно предоставлять проверенным сайтам. Если есть сомнения относительно легальности сервиса, лучше выбрать оплату при получении.
Помимо этого, оформляя заказ, стоит соизмерять количество запрашиваемой информации с покупкой. "Если это небольшая покупка, то вполне достаточно контактных данных и ФИО. Если это дорогостоящий заказ, и с продавцом заключается договор — требование паспортных данных или фото документов вполне оправданно. Обратите внимание, что легальные сервисы всегда запрашивают согласие на обработку персональных данных", - объясняет эксперт.
Пителинский рекомендует при получении любых товаров проверить целостность упаковки и сопроводительные документы. "Обязательно наличие кассового чека или подписанный с обоих сторон договор. Покупка у частного лица - самый рискованный вариант в интернете. Особенно покупка дорогих товаров с рук", - отметил он.
"Официальные сервисы и магазины более надежны - они предоставляют гарантии на товар и смежные процессы. Например, многие страхуют курьерские отправления. Безопасность покупки часто находится в руках логистических компаний", - резюмировал эксперт.
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