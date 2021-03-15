https://ria.ru/20210315/pogoda-1601226546.html

Гидрометцентр рассказал о контрасте температур в столичном регионе

Гидрометцентр рассказал о контрасте температур в столичном регионе

В ближайшую неделю сохранится режим колебания температуры и осадков, ночью снег будет подмерзать, а затем интенсивно испаряться при положительных дневных... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T12:20

2021-03-15T12:20

2021-03-15T12:20

сергей борщ

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В ближайшую неделю сохранится режим колебания температуры и осадков, ночью снег будет подмерзать, а затем интенсивно испаряться при положительных дневных температурах, сообщил журналистам руководитель Гидрометцентра Сергей Борщ."Будет колебание температуры воздуха и осадков. Такой режим сохранится еще ближайшую неделю (в столичном регионе - ред.)… 15 марта температура +2+4 градуса, сыро и влажно, 16 марта температура +2+4… Типичная весенняя мартовская погода. Зима борется с весной. Кто кого победит? Конечно, весна…18 марта небольшой снег, ночью -2..-4, но днем +2+4", - сказал Борщ на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, контраст температур увеличивается: ночью подмерзает, а днем, наоборот, тает - происходит быстрое испарение снежного покрова. "Если вы помните, у нас в последние годы снег быстро исчезал. Это как раз и есть причина быстрого исчезновения снега", - добавил Борщ.Он также отметил, что причина такой погоды - в изменении климата.

https://ria.ru/20210315/plokho-1601038377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей борщ, гидрометцентр, общество