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Гидрометцентр рассказал о контрасте температур в столичном регионе
Гидрометцентр рассказал о контрасте температур в столичном регионе
В ближайшую неделю сохранится режим колебания температуры и осадков, ночью снег будет подмерзать, а затем интенсивно испаряться при положительных дневных... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T12:20
2021-03-15T12:20
2021-03-15T12:20
сергей борщ
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В ближайшую неделю сохранится режим колебания температуры и осадков, ночью снег будет подмерзать, а затем интенсивно испаряться при положительных дневных температурах, сообщил журналистам руководитель Гидрометцентра Сергей Борщ."Будет колебание температуры воздуха и осадков. Такой режим сохранится еще ближайшую неделю (в столичном регионе - ред.)… 15 марта температура +2+4 градуса, сыро и влажно, 16 марта температура +2+4… Типичная весенняя мартовская погода. Зима борется с весной. Кто кого победит? Конечно, весна…18 марта небольшой снег, ночью -2..-4, но днем +2+4", - сказал Борщ на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, контраст температур увеличивается: ночью подмерзает, а днем, наоборот, тает - происходит быстрое испарение снежного покрова. "Если вы помните, у нас в последние годы снег быстро исчезал. Это как раз и есть причина быстрого исчезновения снега", - добавил Борщ.Он также отметил, что причина такой погоды - в изменении климата.
https://ria.ru/20210315/plokho-1601038377.html
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сергей борщ, гидрометцентр, общество
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости.
В ближайшую неделю сохранится режим колебания температуры и осадков, ночью снег будет подмерзать, а затем интенсивно испаряться при положительных дневных температурах, сообщил журналистам руководитель Гидрометцентра
Сергей Борщ.
"Будет колебание температуры воздуха и осадков. Такой режим сохранится еще ближайшую неделю (в столичном регионе - ред.)… 15 марта температура +2+4 градуса, сыро и влажно, 16 марта температура +2+4… Типичная весенняя мартовская погода. Зима борется с весной. Кто кого победит? Конечно, весна…18 марта небольшой снег, ночью -2..-4, но днем +2+4", - сказал Борщ на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, контраст температур увеличивается: ночью подмерзает, а днем, наоборот, тает - происходит быстрое испарение снежного покрова. "Если вы помните, у нас в последние годы снег быстро исчезал. Это как раз и есть причина быстрого исчезновения снега", - добавил Борщ.
Он также отметил, что причина такой погоды - в изменении климата.
"Происходит более сильное потепление северных районов и менее интенсивное - экваториальных. Происходит более частое, чем обычно мы наблюдаем… вторжение холодных арктических масс или, наоборот, выход южных циклонов", - сказал Борщ.