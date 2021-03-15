Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210315/pogoda-1601226546.html
Гидрометцентр рассказал о контрасте температур в столичном регионе
Гидрометцентр рассказал о контрасте температур в столичном регионе
В ближайшую неделю сохранится режим колебания температуры и осадков, ночью снег будет подмерзать, а затем интенсивно испаряться при положительных дневных... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T12:20
2021-03-15T12:20
сергей борщ
гидрометцентр
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599865153_0:34:3209:1839_1920x0_80_0_0_076ef02e9f9514facb53d49624a3069c.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В ближайшую неделю сохранится режим колебания температуры и осадков, ночью снег будет подмерзать, а затем интенсивно испаряться при положительных дневных температурах, сообщил журналистам руководитель Гидрометцентра Сергей Борщ."Будет колебание температуры воздуха и осадков. Такой режим сохранится еще ближайшую неделю (в столичном регионе - ред.)… 15 марта температура +2+4 градуса, сыро и влажно, 16 марта температура +2+4… Типичная весенняя мартовская погода. Зима борется с весной. Кто кого победит? Конечно, весна…18 марта небольшой снег, ночью -2..-4, но днем +2+4", - сказал Борщ на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, контраст температур увеличивается: ночью подмерзает, а днем, наоборот, тает - происходит быстрое испарение снежного покрова. "Если вы помните, у нас в последние годы снег быстро исчезал. Это как раз и есть причина быстрого исчезновения снега", - добавил Борщ.Он также отметил, что причина такой погоды - в изменении климата.
https://ria.ru/20210315/plokho-1601038377.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599865153_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_02ed47c23735bafa3c6daaacdc010733.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей борщ, гидрометцентр, общество

Гидрометцентр рассказал о контрасте температур в столичном регионе

12:20 15.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрохожие у станции метро ВДНХ в Москве
Прохожие у станции метро ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. В ближайшую неделю сохранится режим колебания температуры и осадков, ночью снег будет подмерзать, а затем интенсивно испаряться при положительных дневных температурах, сообщил журналистам руководитель Гидрометцентра Сергей Борщ.
"Будет колебание температуры воздуха и осадков. Такой режим сохранится еще ближайшую неделю (в столичном регионе - ред.)… 15 марта температура +2+4 градуса, сыро и влажно, 16 марта температура +2+4… Типичная весенняя мартовская погода. Зима борется с весной. Кто кого победит? Конечно, весна…18 марта небольшой снег, ночью -2..-4, но днем +2+4", - сказал Борщ на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Женщина с головной болью - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
Вчера, 02:14
Врач объяснил причину плохого самочувствия весной
По его словам, контраст температур увеличивается: ночью подмерзает, а днем, наоборот, тает - происходит быстрое испарение снежного покрова. "Если вы помните, у нас в последние годы снег быстро исчезал. Это как раз и есть причина быстрого исчезновения снега", - добавил Борщ.
Он также отметил, что причина такой погоды - в изменении климата.
"Происходит более сильное потепление северных районов и менее интенсивное - экваториальных. Происходит более частое, чем обычно мы наблюдаем… вторжение холодных арктических масс или, наоборот, выход южных циклонов", - сказал Борщ.
 
Сергей БорщГидрометцентрОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие признания Крыма российским
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
02:03Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
Лента новостейМолния