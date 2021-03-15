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Москвичам пообещали некомфортную погоду на рабочей неделе
Москвичам пообещали некомфортную погоду на рабочей неделе
Пасмурная, влажная погода со снегом, ветром, дождем и температурой до плюс 2 ожидается в Москве на рабочей неделе, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T11:07
2021-03-15T11:07
татьяна позднякова
москва
общество
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пасмурная, влажная погода со снегом, ветром, дождем и температурой до плюс 2 ожидается в Москве на рабочей неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, дневная температура воздуха во вторник в Москве будет положительная - плюс 2-4 градуса, а по области ноль - плюс 5. В среду температура станет чуть ниже, ветер сменится на юго-восточный. В ночные часы температура будет слабоотрицательной в Москве, до минус 3 градусов, дневная температура в городе ноль - плюс 2 градуса максимум.Она отметила, что в целом такую погоду можно назвать некомфортной. "Я бы сказала, не очень хорошая погода нас ожидает, пасмурная и не очень комфортная, потому что будет ветрено, влажность воздуха очень высокая, содержания кислорода в воздухе очень мало, и эти осадки, то снег, то дождь", - сказала синоптик.Она отметила, что в субботу начнет проглядывать солнце, и есть надежда, что на следующей неделе будет немного теплее.
https://ria.ru/20210315/plokho-1601038377.html
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татьяна позднякова, москва, общество

Москвичам пообещали некомфортную погоду на рабочей неделе

11:07 15.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве
Прохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пасмурная, влажная погода со снегом, ветром, дождем и температурой до плюс 2 ожидается в Москве на рабочей неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Практически всю рабочую неделю погоду будет определять область пониженного атмосферного давления, поэтому на всю неделю у нас погода облачная, с небольшими осадками. В ночные часы это будет исключительно снег, а в дневные часы смешанная фаза: дождь, мокрый снег", - сказала Позднякова.
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По ее словам, дневная температура воздуха во вторник в Москве будет положительная - плюс 2-4 градуса, а по области ноль - плюс 5. В среду температура станет чуть ниже, ветер сменится на юго-восточный. В ночные часы температура будет слабоотрицательной в Москве, до минус 3 градусов, дневная температура в городе ноль - плюс 2 градуса максимум.
"В ночные и утренние часы на дорогах будет довольно скользко, потому что у нас часть снега растаяло, часть воды прибавилось за счет дождя, и до конца рабочей недели, до пятницы включительно, прогноз звучит так: облачно, ночью местами небольшой снег, температура ноль - минус 5, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Днем также облачно, местами небольшой снег, дневная температура минус 3 - плюс 2, ветер сохранится северо-восточный", - сказала Позднякова.
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Она отметила, что в целом такую погоду можно назвать некомфортной. "Я бы сказала, не очень хорошая погода нас ожидает, пасмурная и не очень комфортная, потому что будет ветрено, влажность воздуха очень высокая, содержания кислорода в воздухе очень мало, и эти осадки, то снег, то дождь", - сказала синоптик.
Она отметила, что в субботу начнет проглядывать солнце, и есть надежда, что на следующей неделе будет немного теплее.
"Только в субботу атмосферное давление у нас подрастет, постепенно циклон отступит, ночи еще будут довольно морозными, еще в субботу в Москве ночью будет порядка минус 4 градусов, по области минус 2 - минус 7, но дневная температура за счет солнца останется слабоположительной - ноль - плюс 2. Есть надежда на то, что выходные дни и следующая декада будут с более высокой температурой, что позволит части снега растаять за счет солнца и тепла", - сказала Позднякова.
 
Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
 
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