https://ria.ru/20210315/pogoda-1601214630.html

Москвичам пообещали некомфортную погоду на рабочей неделе

Москвичам пообещали некомфортную погоду на рабочей неделе

Пасмурная, влажная погода со снегом, ветром, дождем и температурой до плюс 2 ожидается в Москве на рабочей неделе, сообщила РИА Новости главный специалист... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T11:07

2021-03-15T11:07

2021-03-15T11:07

татьяна позднякова

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0e/1574357057_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_303309bb9d8f1be6a9ee9c49aa54bcd7.jpg

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Пасмурная, влажная погода со снегом, ветром, дождем и температурой до плюс 2 ожидается в Москве на рабочей неделе, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, дневная температура воздуха во вторник в Москве будет положительная - плюс 2-4 градуса, а по области ноль - плюс 5. В среду температура станет чуть ниже, ветер сменится на юго-восточный. В ночные часы температура будет слабоотрицательной в Москве, до минус 3 градусов, дневная температура в городе ноль - плюс 2 градуса максимум.Она отметила, что в целом такую погоду можно назвать некомфортной. "Я бы сказала, не очень хорошая погода нас ожидает, пасмурная и не очень комфортная, потому что будет ветрено, влажность воздуха очень высокая, содержания кислорода в воздухе очень мало, и эти осадки, то снег, то дождь", - сказала синоптик.Она отметила, что в субботу начнет проглядывать солнце, и есть надежда, что на следующей неделе будет немного теплее.

https://ria.ru/20210315/plokho-1601038377.html

https://ria.ru/20210312/vesna-1600999325.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, москва, общество