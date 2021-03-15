https://ria.ru/20210315/plokho-1601038377.html

Врач объяснил причину плохого самочувствия весной

Врач объяснил причину плохого самочувствия весной

Об основных причинах слабости, упадка сил и плохого самочувствия в весенне-осенний период в интервью радио Sputnik рассказал врач-терапевт, кардиолог, диетолог... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T02:14

2021-03-15T02:14

2021-03-15T02:14

филипп кузьменко

россия

здоровье

весна

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149318/32/1493183205_246:0:3659:1920_1920x0_80_0_0_0e5874519717f8c0da170a804ae1c4e6.jpg

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Об основных причинах слабости, упадка сил и плохого самочувствия в весенне-осенний период в интервью радио Sputnik рассказал врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко (Доктор Фил).Весеннее недомогание, как и осеннее, – это типичная проблема межсезонья, когда бывают резкие перепады температур и люди часто простужаются. Банальная простуда является одной из самых частых причин плохого самочувствия в этот период, уверен Кузьменко. Но если люди шмыгают носом, находясь на улице в холодную погоду, это не значит, что у них начинается насморк и они заболевают, отметил врач. Бытует мнение, что плохое самочувствие весной может быть признаком авитаминоза. Однако, отметил врач, недостаток витаминов приводит к конкретным заболеваниям, таким, например, как цинга или куриная слепота, которые требуют восполнения дефицита. А вот избавиться от весенней слабости с помощью приема поливитаминов вряд ли получится. "Если у человека появляются симптомы авитаминоза, конечно, ему нужно получать витамины извне. Но если у вас некая слабость, и вы думаете, что помогут поливитамины, – это неправильно, это никак не улучшит ваше состояние", – считает Кузьменко.Врач также отметил, что причиной слабости может быть переутомление, связанное, например, с обстановкой вокруг COVID-19, но весеннее солнце все должно изменить к лучшему. "Люди устали, есть некое истощение нервов. Думаю, что с приходом теплой погоды все немного изменится, краски станут ярче, настроение улучшится, и постепенно люди смогут вернуться к нормальному образу жизни", – сказал Кузьменко.

https://ria.ru/20210307/koronavirus-1600241223.html

https://ria.ru/20210219/prognoz-1598101479.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

филипп кузьменко, россия, здоровье, весна, общество