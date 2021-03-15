Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210315/plokho-1601038377.html
Врач объяснил причину плохого самочувствия весной
Врач объяснил причину плохого самочувствия весной
Об основных причинах слабости, упадка сил и плохого самочувствия в весенне-осенний период в интервью радио Sputnik рассказал врач-терапевт, кардиолог, диетолог... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T02:14
2021-03-15T02:14
филипп кузьменко
россия
здоровье
весна
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/149318/32/1493183205_246:0:3659:1920_1920x0_80_0_0_0e5874519717f8c0da170a804ae1c4e6.jpg
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Об основных причинах слабости, упадка сил и плохого самочувствия в весенне-осенний период в интервью радио Sputnik рассказал врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко (Доктор Фил).Весеннее недомогание, как и осеннее, – это типичная проблема межсезонья, когда бывают резкие перепады температур и люди часто простужаются. Банальная простуда является одной из самых частых причин плохого самочувствия в этот период, уверен Кузьменко. Но если люди шмыгают носом, находясь на улице в холодную погоду, это не значит, что у них начинается насморк и они заболевают, отметил врач. Бытует мнение, что плохое самочувствие весной может быть признаком авитаминоза. Однако, отметил врач, недостаток витаминов приводит к конкретным заболеваниям, таким, например, как цинга или куриная слепота, которые требуют восполнения дефицита. А вот избавиться от весенней слабости с помощью приема поливитаминов вряд ли получится. "Если у человека появляются симптомы авитаминоза, конечно, ему нужно получать витамины извне. Но если у вас некая слабость, и вы думаете, что помогут поливитамины, – это неправильно, это никак не улучшит ваше состояние", – считает Кузьменко.Врач также отметил, что причиной слабости может быть переутомление, связанное, например, с обстановкой вокруг COVID-19, но весеннее солнце все должно изменить к лучшему. "Люди устали, есть некое истощение нервов. Думаю, что с приходом теплой погоды все немного изменится, краски станут ярче, настроение улучшится, и постепенно люди смогут вернуться к нормальному образу жизни", – сказал Кузьменко.
https://ria.ru/20210307/koronavirus-1600241223.html
https://ria.ru/20210219/prognoz-1598101479.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149318/32/1493183205_672:0:3232:1920_1920x0_80_0_0_c1e7cfb02f8a18d5c39fab5729670f4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
филипп кузьменко, россия, здоровье, весна, общество

Врач объяснил причину плохого самочувствия весной

02:14 15.03.2021
 
© Fotolia / Photographee.euЖенщина с головной болью
Женщина с головной болью - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Fotolia / Photographee.eu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Об основных причинах слабости, упадка сил и плохого самочувствия в весенне-осенний период в интервью радио Sputnik рассказал врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко (Доктор Фил).
Весеннее недомогание, как и осеннее, – это типичная проблема межсезонья, когда бывают резкие перепады температур и люди часто простужаются. Банальная простуда является одной из самых частых причин плохого самочувствия в этот период, уверен Кузьменко. Но если люди шмыгают носом, находясь на улице в холодную погоду, это не значит, что у них начинается насморк и они заболевают, отметил врач.
"Это нормальная реакция носовых путей: на фоне холода вырабатывается большое количество слизи, чтобы нос согревать естественным образом, это не является патологией. Если к этому присоединяется повышение температуры и другие симптомы – кашель или боль в горле, можно говорить о том, что человек заболел, ему нужно вернуться домой, самоизолироваться. Вероятнее всего, у него обычная простуда, которая проходит за семь дней", – сказал Кузьменко.
Бытует мнение, что плохое самочувствие весной может быть признаком авитаминоза. Однако, отметил врач, недостаток витаминов приводит к конкретным заболеваниям, таким, например, как цинга или куриная слепота, которые требуют восполнения дефицита. А вот избавиться от весенней слабости с помощью приема поливитаминов вряд ли получится.
Медицинские работники и пациент в городской клинической больнице №15 имени О.М. Филатова - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
7 марта, 03:15Распространение коронавируса
Российские врачи ожидают роста заболеваемости COVID-19 в середине весны
"Если у человека появляются симптомы авитаминоза, конечно, ему нужно получать витамины извне. Но если у вас некая слабость, и вы думаете, что помогут поливитамины, – это неправильно, это никак не улучшит ваше состояние", – считает Кузьменко.
Врач также отметил, что причиной слабости может быть переутомление, связанное, например, с обстановкой вокруг COVID-19, но весеннее солнце все должно изменить к лучшему.
"Люди устали, есть некое истощение нервов. Думаю, что с приходом теплой погоды все немного изменится, краски станут ярче, настроение улучшится, и постепенно люди смогут вернуться к нормальному образу жизни", – сказал Кузьменко.
Пассажиры в защитных масках - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 02:15Распространение коронавируса
В Центре Гамалеи спрогнозировали развитие коронавируса весной
 
Филипп КузьменкоРоссияЗдоровьеВеснаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Названа песня года по версии "Грэмми"
05:03В ЕАО завели уголовное дело против районного борца с коррупцией
04:58Жителя Чукотки оштрафовали за фейк о вреде вышек 5G для здоровья
04:34Москвичей предупредили о климатической аномалии, которая изменит их жизнь
04:30Водитель, насмерть сбивший инспектора в Приморье, не раз нарушал ПДД
04:16Мэр Нью-Йорка заявил о беспрецедентных человеческих потерях от COVID-19
04:10Биолог объяснил появление мифа о съеденных во сне пауках
03:55В Госдуме предложили создать новый кодекс
03:45Леди Гага, Ариана Гранде и Бейонсе стали лауреатами "Грэмми"
03:34Депутат Рады Рабинович заявил об изменении позиции Китая по Крыму
03:21Диетолог рассказала, кому вредно соблюдать пост
03:15Эксперт сравнил ПЦР-тесты и COVID-паспорта для туристов
03:13Отец русскоязычного ученика пожаловался на "беспредел" в латвийской школе
03:06Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова
03:01Названы три привычки, которые могут разрушить здоровье
02:25Минобороны Турции обвинило Сирию в нанесении ударов в провинции Алеппо
02:15Экономист рассказал, когда нужно избавляться от доллара
02:14Врач объяснил причину плохого самочувствия весной
02:10В России могут исчезнуть дешевые китайские игрушки
01:43WP рассказала, почему Байден до сих пор не позвонил Зеленскому
Лента новостейМолния