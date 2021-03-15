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Врач объяснил причину плохого самочувствия весной
Врач объяснил причину плохого самочувствия весной
Об основных причинах слабости, упадка сил и плохого самочувствия в весенне-осенний период в интервью радио Sputnik рассказал врач-терапевт, кардиолог, диетолог... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T02:14
2021-03-15T02:14
2021-03-15T02:14
филипп кузьменко
россия
здоровье
весна
общество
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Об основных причинах слабости, упадка сил и плохого самочувствия в весенне-осенний период в интервью радио Sputnik рассказал врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко (Доктор Фил).Весеннее недомогание, как и осеннее, – это типичная проблема межсезонья, когда бывают резкие перепады температур и люди часто простужаются. Банальная простуда является одной из самых частых причин плохого самочувствия в этот период, уверен Кузьменко. Но если люди шмыгают носом, находясь на улице в холодную погоду, это не значит, что у них начинается насморк и они заболевают, отметил врач. Бытует мнение, что плохое самочувствие весной может быть признаком авитаминоза. Однако, отметил врач, недостаток витаминов приводит к конкретным заболеваниям, таким, например, как цинга или куриная слепота, которые требуют восполнения дефицита. А вот избавиться от весенней слабости с помощью приема поливитаминов вряд ли получится. "Если у человека появляются симптомы авитаминоза, конечно, ему нужно получать витамины извне. Но если у вас некая слабость, и вы думаете, что помогут поливитамины, – это неправильно, это никак не улучшит ваше состояние", – считает Кузьменко.Врач также отметил, что причиной слабости может быть переутомление, связанное, например, с обстановкой вокруг COVID-19, но весеннее солнце все должно изменить к лучшему. "Люди устали, есть некое истощение нервов. Думаю, что с приходом теплой погоды все немного изменится, краски станут ярче, настроение улучшится, и постепенно люди смогут вернуться к нормальному образу жизни", – сказал Кузьменко.
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филипп кузьменко, россия, здоровье, весна, общество
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости.
Об основных причинах слабости, упадка сил и плохого самочувствия в весенне-осенний период в интервью радио Sputnik
рассказал врач-терапевт, кардиолог, диетолог и медицинский блогер Филипп Кузьменко
(Доктор Фил).
Весеннее недомогание, как и осеннее, – это типичная проблема межсезонья, когда бывают резкие перепады температур и люди часто простужаются. Банальная простуда является одной из самых частых причин плохого самочувствия в этот период, уверен Кузьменко. Но если люди шмыгают носом, находясь на улице в холодную погоду, это не значит, что у них начинается насморк и они заболевают, отметил врач.
"Это нормальная реакция носовых путей: на фоне холода вырабатывается большое количество слизи, чтобы нос согревать естественным образом, это не является патологией. Если к этому присоединяется повышение температуры и другие симптомы – кашель или боль в горле, можно говорить о том, что человек заболел, ему нужно вернуться домой, самоизолироваться. Вероятнее всего, у него обычная простуда, которая проходит за семь дней", – сказал Кузьменко.
Бытует мнение, что плохое самочувствие весной может быть признаком авитаминоза. Однако, отметил врач, недостаток витаминов приводит к конкретным заболеваниям, таким, например, как цинга или куриная слепота, которые требуют восполнения дефицита. А вот избавиться от весенней слабости с помощью приема поливитаминов вряд ли получится.
"Если у человека появляются симптомы авитаминоза, конечно, ему нужно получать витамины извне. Но если у вас некая слабость, и вы думаете, что помогут поливитамины, – это неправильно, это никак не улучшит ваше состояние", – считает Кузьменко.
Врач также отметил, что причиной слабости может быть переутомление, связанное, например, с обстановкой вокруг COVID-19, но весеннее солнце все должно изменить к лучшему.
"Люди устали, есть некое истощение нервов. Думаю, что с приходом теплой погоды все немного изменится, краски станут ярче, настроение улучшится, и постепенно люди смогут вернуться к нормальному образу жизни", – сказал Кузьменко.