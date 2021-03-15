https://ria.ru/20210315/perestrelka-1601394355.html
Очевидец раскрыл детали перестрелки в "Москва-сити" в 2017 году
Очевидец раскрыл детали перестрелки в "Москва-сити" в 2017 году
Конфликт между сотрудниками ФГУП "Охрана" Росгвардии и водителем бизнесмена Гаврила Юшваева в 2017 году произошел из-за того, что тот отказался убрать от входа... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T22:18
2021-03-15T22:18
2021-03-15T22:18
павел буре
любовь успенская
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
фгуп охрана
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 мар – РИА Новости. Конфликт между сотрудниками ФГУП "Охрана" Росгвардии и водителем бизнесмена Гаврила Юшваева в 2017 году произошел из-за того, что тот отказался убрать от входа в здание автомобиль, который мешал проезду машины певицы Любови Успенской, рассказал в Пресненском суде бизнесмен Дмитрий Павлов.По его словам, конфликт в "Москва-сити" на праздновании его дня рождения, в результате которого один человек погиб и еще пятеро были ранены, начался "из-за какой-то ерунды". Сотрудники ФГУП "Охрана" Росгвардии, которые были наняты для сопровождения ценного груза, привезённого в офис "Москва-Сити" попросили убрать водителя Гаврила Юшваева автомобиль. Он мешал проехать ко входу певице Любови Успенской, которая должна была выступать на юбилее Павлова."Успенская не могла проехать и они (охранники) подошли, попросили убрать (автомобиль), она не могла подъехать ко входу (в башню "Москва-Сити)", - заявил Павлов в ходе допроса. Аудиозапись допроса имеется в распоряжении РИА Новости.В суд предприниматель прибыл в окружении шести охранников. Пока Павлов давал показания, ещё два человека из его окружения остались наблюдать с противоположных точек за входом в здание.Также сегодня должен был давать показания в качестве свидетеля знаменитый российский хоккеист Павел Буре. Однако он на заседание не пришел - как заявила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая, "по уважительной причине".Драка со стрельбой произошла в середине ноября 2017 года после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око". Пострадали шесть охранников, один из них впоследствии скончался. Среди раненых оказались два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии.Нападавшие скрылись, но впоследствии шестерых из них удалось задержать. Уголовное дело о перестрелке уже более года слушается в Пресненском суде Москвы с участием присяжных заседателей.Как писал "Коммерсант", конфликт разгорелся во время празднования 50-летия "авторитетного" бизнесмена Дмитрия Павлова (Павлик): шофер одного из гостей бизнесмена Гавриила Юшваева якобы перегородил вход в башню, отказался уезжать, после чего ссора с охранниками Павлова переросла в драку и перестрелку.По данным газеты, среди гостей, приглашенных на юбилей Павлова, был Буре.Отдельное внимание СМИ уделили тому факту, что в конфликт оказались вовлечены сотрудники ФГУП "Охрана". В этой связи Росгвардия отмечала, что ее сотрудники охраняли не "гражданина с темным прошлым", а оказывали услуги "по обеспечению безопасности перевозимого имущества" некоего юридического лица.
https://ria.ru/20201218/sledovatel-1589965264.html
https://ria.ru/20210228/arest-1599336352.html
https://ria.ru/20200727/1574963574.html
москва
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел буре, любовь успенская, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), фгуп охрана, москва, происшествия
МОСКВА, 15 мар – РИА Новости.
Конфликт между сотрудниками ФГУП "Охрана" Росгвардии и водителем бизнесмена Гаврила Юшваева в 2017 году произошел из-за того, что тот отказался убрать от входа в здание автомобиль, который мешал проезду машины певицы Любови Успенской
, рассказал в Пресненском суде бизнесмен Дмитрий Павлов.
По его словам, конфликт в "Москва-сити" на праздновании его дня рождения, в результате которого один человек погиб и еще пятеро были ранены, начался "из-за какой-то ерунды". Сотрудники ФГУП "Охрана" Росгвардии, которые были наняты для сопровождения ценного груза, привезённого в офис "Москва-Сити" попросили убрать водителя Гаврила Юшваева автомобиль. Он мешал проехать ко входу певице Любови Успенской, которая должна была выступать на юбилее Павлова.
"Успенская не могла проехать и они (охранники) подошли, попросили убрать (автомобиль), она не могла подъехать ко входу (в башню "Москва-Сити)", - заявил Павлов в ходе допроса. Аудиозапись допроса имеется в распоряжении РИА Новости.
В суд предприниматель прибыл в окружении шести охранников. Пока Павлов давал показания, ещё два человека из его окружения остались наблюдать с противоположных точек за входом в здание.
Также сегодня должен был давать показания в качестве свидетеля знаменитый российский хоккеист Павел Буре
. Однако он на заседание не пришел - как заявила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая, "по уважительной причине".
Драка со стрельбой произошла в середине ноября 2017 года после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око". Пострадали шесть охранников, один из них впоследствии скончался. Среди раненых оказались два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии
.
Нападавшие скрылись, но впоследствии шестерых из них удалось задержать. Уголовное дело о перестрелке уже более года слушается в Пресненском суде Москвы
с участием присяжных заседателей.
Как писал "Коммерсант", конфликт разгорелся во время празднования 50-летия "авторитетного" бизнесмена Дмитрия Павлова (Павлик): шофер одного из гостей бизнесмена Гавриила Юшваева якобы перегородил вход в башню, отказался уезжать, после чего ссора с охранниками Павлова переросла в драку и перестрелку.
По данным газеты, среди гостей, приглашенных на юбилей Павлова, был Буре.
Отдельное внимание СМИ уделили тому факту, что в конфликт оказались вовлечены сотрудники ФГУП "Охрана". В этой связи Росгвардия отмечала, что ее сотрудники охраняли не "гражданина с темным прошлым", а оказывали услуги "по обеспечению безопасности перевозимого имущества" некоего юридического лица.