https://ria.ru/20210315/penza-1601305172.html
В мэрии Пензы объяснили планы школы по закупке портретов губернатора
В мэрии Пензы объяснили планы школы по закупке портретов губернатора
Оформление тематических стендов о государственном устройстве РФ и Пензенской области в школе Пензы является неотъемлемой частью воспитательной работы и не имеет РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T14:26
2021-03-15T14:26
2021-03-15T14:40
иван белозерцев
пенза
пензенская область
общество
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САРАТОВ, 15 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Оформление тематических стендов о государственном устройстве РФ и Пензенской области в школе Пензы является неотъемлемой частью воспитательной работы и не имеет политической подоплеки, заявили РИА Новости в пресс-службе мэрии, комментируя сообщение о принуждении родителей учеников к покупке портретов губернатора.Ранее издание "7х7" со ссылкой на родителей школьников сообщило, что классные руководители и члены родительских комитетов в школе №78 в Пензе в преддверии ежегодной конференции работников образования, которая прошла 11 марта, попросили родителей "срочно купить" портреты президента и губернатора, а также распечатать тексты гимнов России и Пензенской области, чтобы повесить в школьных кабинетах. Губернатор Иван Белозерцев поручил проверить сообщение о принуждении родителей учеников в Пензе к покупке его портретов."Подобные стенды, содержащие информацию о государственном устройстве РФ и Пензенской области, являются неотъемлемой частью воспитательной работы школы, в том числе воспитания гражданина, и не имеют никакой политической подоплеки", - подчеркнула она.Министерство образования Пензенской области сообщило, что при проверке информации о принуждении к покупке портретов губернатора в школу Пензы не установило никакого давления на родителей учеников со стороны учителя или родительского комитета.В министерстве пояснили, что в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами учащиеся обязаны знать государственные символы страны, гражданами которой они являются, своей малой родины."Государственные символы закреплены Конституцией Российской Федерации, а президент России является гарантом конституции. В регионе высшее должностное лицо - губернатор. В школе эта работа ведется классным руководителем, используя возможности "классного уголка". Оформление "классного уголка" – это коллективное дело, которое проводится вместе с ребятами, ведь он содержит не только информацию о стране, регионе, но и о коллективных делах класса, достижениях учеников", - отмечается в сообщении.По словам министра образования региона Александра Воронкова, совместная работа педагога, родителей и обучающихся является самым эффективным методом достижения образовательных результатов."Учитель обязан создать образовательную среду, в том числе посредством наглядного материала, с целью формирования у обучающихся российской идентичности, патриотизма и гражданственности", - цитирует слова Воронкова пресс-служба министерства.В ведомстве добавили, что родители могут оказать помощь школе, но только на добровольной основе.
https://ria.ru/20210225/posty-1598978604.html
https://ria.ru/20210314/belozertsev-1601180855.html
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иван белозерцев, пенза, пензенская область, общество
САРАТОВ, 15 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Оформление тематических стендов о государственном устройстве РФ и Пензенской области
в школе Пензы
является неотъемлемой частью воспитательной работы и не имеет политической подоплеки, заявили РИА Новости в пресс-службе мэрии, комментируя сообщение о принуждении родителей учеников к покупке портретов губернатора.
Ранее издание "7х7
" со ссылкой на родителей школьников сообщило, что классные руководители и члены родительских комитетов в школе №78 в Пензе в преддверии ежегодной конференции работников образования, которая прошла 11 марта, попросили родителей "срочно купить" портреты президента и губернатора, а также распечатать тексты гимнов России и Пензенской области, чтобы повесить в школьных кабинетах. Губернатор Иван Белозерцев
поручил проверить сообщение о принуждении родителей учеников в Пензе к покупке его портретов.
"Управлением образования Пензы проведена проверка школы №78 по поводу информации о "навязывании политики" родителям обучающихся. Как выяснилось, учитель одного из начальных классов обратилась к родительскому комитету с просьбой помочь с оформлением тематического стенда в классе. Представитель родителей в чате вышла с инициативой приобретения необходимых материалов, но в ходе обсуждения было принято решение распечатать их на цветном принтере", - сказала собеседница агентства.
"Подобные стенды, содержащие информацию о государственном устройстве РФ и Пензенской области, являются неотъемлемой частью воспитательной работы школы, в том числе воспитания гражданина, и не имеют никакой политической подоплеки", - подчеркнула она.
Министерство образования Пензенской области сообщило, что при проверке информации о принуждении к покупке портретов губернатора в школу Пензы не установило никакого давления на родителей учеников со стороны учителя или родительского комитета.
"Министерством образования проведена проверка информации о привлечении родителей к оформлению стенда в одном из классов школы №78 города Пензы… Для оформления уголка классный руководитель обратился за помощью к родительскому комитету. Представитель родительского комитета предложил родителям учеников приобрести все необходимые материалы, но по итогам обсуждения было принято решение распечатать их на цветном принтере. Никакого давления на родителей со стороны классного руководителя или родительского комитета по сбору средств не было", - говорится в сообщении.
В министерстве пояснили, что в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами учащиеся обязаны знать государственные символы страны, гражданами которой они являются, своей малой родины.
"Государственные символы закреплены Конституцией Российской Федерации, а президент России является гарантом конституции. В регионе высшее должностное лицо - губернатор. В школе эта работа ведется классным руководителем, используя возможности "классного уголка". Оформление "классного уголка" – это коллективное дело, которое проводится вместе с ребятами, ведь он содержит не только информацию о стране, регионе, но и о коллективных делах класса, достижениях учеников", - отмечается в сообщении.
По словам министра образования региона Александра Воронкова, совместная работа педагога, родителей и обучающихся является самым эффективным методом достижения образовательных результатов.
"Учитель обязан создать образовательную среду, в том числе посредством наглядного материала, с целью формирования у обучающихся российской идентичности, патриотизма и гражданственности", - цитирует слова Воронкова пресс-служба министерства.
В ведомстве добавили, что родители могут оказать помощь школе, но только на добровольной основе.