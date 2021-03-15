https://ria.ru/20210315/penza-1601305172.html

В мэрии Пензы объяснили планы школы по закупке портретов губернатора

В мэрии Пензы объяснили планы школы по закупке портретов губернатора

Оформление тематических стендов о государственном устройстве РФ и Пензенской области в школе Пензы является неотъемлемой частью воспитательной работы и не имеет РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T14:26

2021-03-15T14:26

2021-03-15T14:40

иван белозерцев

пенза

пензенская область

общество

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САРАТОВ, 15 мар - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Оформление тематических стендов о государственном устройстве РФ и Пензенской области в школе Пензы является неотъемлемой частью воспитательной работы и не имеет политической подоплеки, заявили РИА Новости в пресс-службе мэрии, комментируя сообщение о принуждении родителей учеников к покупке портретов губернатора.Ранее издание "7х7" со ссылкой на родителей школьников сообщило, что классные руководители и члены родительских комитетов в школе №78 в Пензе в преддверии ежегодной конференции работников образования, которая прошла 11 марта, попросили родителей "срочно купить" портреты президента и губернатора, а также распечатать тексты гимнов России и Пензенской области, чтобы повесить в школьных кабинетах. Губернатор Иван Белозерцев поручил проверить сообщение о принуждении родителей учеников в Пензе к покупке его портретов."Подобные стенды, содержащие информацию о государственном устройстве РФ и Пензенской области, являются неотъемлемой частью воспитательной работы школы, в том числе воспитания гражданина, и не имеют никакой политической подоплеки", - подчеркнула она.Министерство образования Пензенской области сообщило, что при проверке информации о принуждении к покупке портретов губернатора в школу Пензы не установило никакого давления на родителей учеников со стороны учителя или родительского комитета.В министерстве пояснили, что в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами учащиеся обязаны знать государственные ­символы страны, гражданами которой они являются, своей малой родины."Государственные символы закреплены Конституцией Российской Федерации, а президент России является гарантом конституции. В регионе высшее должностное лицо - губернатор. В школе эта работа ведется классным руководителем, используя возможности "классного уголка". Оформление "классного уголка" – это коллективное дело, которое проводится вместе с ребятами, ведь он содержит не только информацию о стране, регионе, но и о коллективных делах класса, достижениях учеников", - отмечается в сообщении.По словам министра образования региона Александра Воронкова, совместная работа педагога, родителей и обучающихся является самым эффективным методом достижения образовательных результатов."Учитель обязан создать образовательную среду, в том числе посредством наглядного материала, с целью формирования у обучающихся российской идентичности, патриотизма и гражданственности", - цитирует слова Воронкова пресс-служба министерства.В ведомстве добавили, что родители могут оказать помощь школе, но только на добровольной основе.

https://ria.ru/20210225/posty-1598978604.html

https://ria.ru/20210314/belozertsev-1601180855.html

пенза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван белозерцев, пенза, пензенская область, общество