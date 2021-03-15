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Биолог объяснил появление мифа о съеденных во сне пауках
Биолог объяснил появление мифа о съеденных во сне пауках
Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Зоологического института РАН Сергей Резник в интервью радио Sputnik опроверг распространенный в Сети миф о... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T04:10
2021-03-15T04:10
сергей резник
россия
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Зоологического института РАН Сергей Резник в интервью радио Sputnik опроверг распространенный в Сети миф о том, что человек за свою жизнь съедает во сне от трех до восьми пауков.По его словам, в современных городских домах нет условий для размножения членистоногих в таких количествах, чтобы человек мог незаметно для себя проглотить паука.Подобные инциденты возможны только при ночевках в заброшенных деревенских баньках, считает он.Резник предположил, откуда берутся слухи о съеденных во сне пауках. Путаница могла произойти при переводе с английского языка информации о микроскопических клещах, обитающих в набитых пухом и пером подушках, сказал он.Речь идет о невидимых глазу микроскопических клещах, которые питаются пухом и пером, уточнил он, добавив, что у некоторых людей подобные обитатели подушек и матрасов могут вызывать аллергию."Когда узнали, что причиной является клещ, человек переходил на поролоновые или синтепоновые подушки и матрасы и излечивался от аллергии. Может быть, речь идет о том, что человек, спящий на подушке, набитой перьями, проглатывает клещей?" – предположил Резник.
https://ria.ru/20210304/pauki-1599947968.html
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сергей резник, россия, российская академия наук, общество

Биолог объяснил появление мифа о съеденных во сне пауках

04:10 15.03.2021
 
© Pixabay / Pixabay License/makrowelt_wald4telПаук
Паук - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Pixabay / Pixabay License/makrowelt_wald4tel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Зоологического института РАН Сергей Резник в интервью радио Sputnik опроверг распространенный в Сети миф о том, что человек за свою жизнь съедает во сне от трех до восьми пауков.
По его словам, в современных городских домах нет условий для размножения членистоногих в таких количествах, чтобы человек мог незаметно для себя проглотить паука.
"В городах просто нет такого количества пауков в современной квартире, отделанной по евростандарту, это маловероятно", – сказал биолог.
Подобные инциденты возможны только при ночевках в заброшенных деревенских баньках, считает он.
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Резник предположил, откуда берутся слухи о съеденных во сне пауках. Путаница могла произойти при переводе с английского языка информации о микроскопических клещах, обитающих в набитых пухом и пером подушках, сказал он.
"На Западе производители синтетических подушек в свое время вели "информационную войну" против традиционных подушек, набитых пухом и пером. В частности, элементом этой войны было утверждение, вполне оправданное, кстати, что в этих подушках развиваются клещи", – напомнил биолог.
Речь идет о невидимых глазу микроскопических клещах, которые питаются пухом и пером, уточнил он, добавив, что у некоторых людей подобные обитатели подушек и матрасов могут вызывать аллергию.
"Когда узнали, что причиной является клещ, человек переходил на поролоновые или синтепоновые подушки и матрасы и излечивался от аллергии. Может быть, речь идет о том, что человек, спящий на подушке, набитой перьями, проглатывает клещей?" – предположил Резник.
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Сергей РезникРоссияРоссийская академия наукОбщество
 
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