Экс-президент Армении призвал Пашиняна уйти в отставку и уехать из страны
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 15 мар – РИА Новости. Бывший президент Армении Левон Тер-Петросян считает, что в интересах государства немедленная отставка премьер-министра Никола Пашиняна с правовыми гарантиями его неприкосновенности и, возможно, временной эмиграцией.
В размещенном на онлайн-ресурсе ilur.am заявлении Тер-Петросяна, в частности, отмечается, что действующий премьер "руководствуется не заботой об укреплении государства, а нескрываемой одержимостью сохранения власти любой ценой".
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"Я согласен со звучащими в обществе утверждениями, что в случае организации досрочных (парламентских – ред.) выборов правящей силой она не станет гнушаться повсеместным использованием административного ресурса, в результате чего все избирательные участки могут превратиться в очаги напряженности", - заявил бывший президент.
В таком случае, считает Тер-Петросян, армянское общество станет свидетелем "самых позорных выборов" в истории страны, что "может означать конец армянской государственности или долгое кошмарное существование".
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"Поэтому единственный выход, исходящий из интересов государства, народа и лично премьер-министра, на мой взгляд, - это его немедленная и добровольная отставка с предоставлением Национальным Собранием (парламентом – ред.) правовых гарантий его неприкосновенности, и, пусть временным, убежищем за рубежом", - отметил Тер-Петросян.
По его мнению, в этом случае обязанности премьер-министра должны быть возложены на беспартийного вице-премьера, который своей нейтральной позицией может обеспечить справедливые выборы.
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Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну.
ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
Левон Тер-Петросян был первым президентом постсоветской Армении. Он занимал этот пост с 1991 по 1998 год.