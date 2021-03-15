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Экс-президент Армении призвал Пашиняна уйти в отставку и уехать из страны
Экс-президент Армении призвал Пашиняна уйти в отставку и уехать из страны
Бывший президент Армении Левон Тер-Петросян считает, что в интересах государства немедленная отставка премьер-министра Никола Пашиняна с правовыми гарантиями... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T21:16
2021-03-15T21:16
оник гаспарян
ситуация в армении
никол пашинян
левон тер-петросян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 15 мар – РИА Новости. Бывший президент Армении Левон Тер-Петросян считает, что в интересах государства немедленная отставка премьер-министра Никола Пашиняна с правовыми гарантиями его неприкосновенности и, возможно, временной эмиграцией.В размещенном на онлайн-ресурсе ilur.am заявлении Тер-Петросяна, в частности, отмечается, что действующий премьер "руководствуется не заботой об укреплении государства, а нескрываемой одержимостью сохранения власти любой ценой".В таком случае, считает Тер-Петросян, армянское общество станет свидетелем "самых позорных выборов" в истории страны, что "может означать конец армянской государственности или долгое кошмарное существование".По его мнению, в этом случае обязанности премьер-министра должны быть возложены на беспартийного вице-премьера, который своей нейтральной позицией может обеспечить справедливые выборы.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну.ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.Левон Тер-Петросян был первым президентом постсоветской Армении. Он занимал этот пост с 1991 по 1998 год.
https://ria.ru/20210312/armeniya-1600832009.html
https://ria.ru/20210303/vybory-1599792467.html
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оник гаспарян, ситуация в армении, никол пашинян, левон тер-петросян, ереван, армения, в мире

Экс-президент Армении призвал Пашиняна уйти в отставку и уехать из страны

21:16 15.03.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
Премьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 15 мар – РИА Новости. Бывший президент Армении Левон Тер-Петросян считает, что в интересах государства немедленная отставка премьер-министра Никола Пашиняна с правовыми гарантиями его неприкосновенности и, возможно, временной эмиграцией.
В размещенном на онлайн-ресурсе ilur.am заявлении Тер-Петросяна, в частности, отмечается, что действующий премьер "руководствуется не заботой об укреплении государства, а нескрываемой одержимостью сохранения власти любой ценой".
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"Я согласен со звучащими в обществе утверждениями, что в случае организации досрочных (парламентских – ред.) выборов правящей силой она не станет гнушаться повсеместным использованием административного ресурса, в результате чего все избирательные участки могут превратиться в очаги напряженности", - заявил бывший президент.

В таком случае, считает Тер-Петросян, армянское общество станет свидетелем "самых позорных выборов" в истории страны, что "может означать конец армянской государственности или долгое кошмарное существование".
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"Поэтому единственный выход, исходящий из интересов государства, народа и лично премьер-министра, на мой взгляд, - это его немедленная и добровольная отставка с предоставлением Национальным Собранием (парламентом – ред.) правовых гарантий его неприкосновенности, и, пусть временным, убежищем за рубежом", - отметил Тер-Петросян.

По его мнению, в этом случае обязанности премьер-министра должны быть возложены на беспартийного вице-премьера, который своей нейтральной позицией может обеспечить справедливые выборы.
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Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну.
ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
Левон Тер-Петросян был первым президентом постсоветской Армении. Он занимал этот пост с 1991 по 1998 год.
 
Оник ГаспарянСитуация в АрменииНикол ПашинянЛевон Тер-ПетросянЕреванАрменияВ мире
 
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