https://ria.ru/20210315/pase-1601226673.html

Глава ПАСЕ проигнорировал пикет в поддержку свободы слова в Латвии

Глава ПАСЕ проигнорировал пикет в поддержку свободы слова в Латвии

Активисты пытались привлечь внимание председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рика Демса к ситуации с ущемлением прав русскоязычных журналистов РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T12:20

2021-03-15T12:20

2021-03-15T14:14

россия

евросоюз

москва

латвия

парламентская ассамблея совета европы

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Активисты пытались привлечь внимание председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Рика Демса к ситуации с ущемлением прав русскоязычных журналистов в Латвии, но он никак на это не отреагировал, передает корреспондент РИА Новости.Демс находится в Москве с двухдневным рабочим визитом. Как сообщили ранее РИА Новости в Ассамблее, он планирует встретиться со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, главой МИД Сергеем Лавровым, а также с министром юстиции Константином Чуйченко.Рядом с отелем, где остановился председатель ПАСЕ, прошли одиночные пикеты: активисты призвали международные организации отреагировать на ситуацию со свободой слова в Латвии, где в декабре минувшего года задержали и подвергли репрессиям несколько русскоязычных журналистов.Один из участников держал плакат, на котором по-английски было написано "Прекратите преследования журналистов в Латвии". Проходя мимо, сопровождающие обратили на него внимание Демса, но никакой реакции не последовало.Накануне пикет прошел также у отеля "Националь".В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik Латвия, предъявили обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза. У них прошли обыски, сейчас они находятся под подпиской о невыезде, им грозит штраф или тюрьма.Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД России назвал случившееся карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве напомнили, что санкции носят персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, а значит не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/butina-1594657660.html

https://ria.ru/20210113/latviya-1592836955.html

https://ria.ru/20201104/diskriminatsiya-1583038255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В Москву прибыл глава ПАСЕ В Москву прибыл глава ПАСЕ, у него запланирован ряд встреч с высокопоставленными российскими чиновниками. Рядом с его отелем активисты провели пикет, чтобы привлечь внимание к ситуации со свободой слова в Латвии, где в декабре были задержаны несколько русскоязычных журналистов, сотрудничающих с Baltnews и Sputnik. Сопровождающие Демса обратили внимание на плакат. 2021-03-15T12:20 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евросоюз, москва, латвия, парламентская ассамблея совета европы