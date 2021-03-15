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В Москве госпитализировали двухлетнюю девочку после нападения овчарки
В Москве госпитализировали двухлетнюю девочку после нападения овчарки
Собака без намордника напала на двухлетнюю девочку в подъезде жилого дома на севере Москвы, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T23:06
2021-03-15T23:06
2021-03-15T23:28
людмила нефедова
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Собака без намордника напала на двухлетнюю девочку в подъезде жилого дома на севере Москвы, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.Она уточнила, что, по предварительной информации, девочка и ее мама находились на лестничной клетке дома по улице Новгородская. На ребенка набросилась немецкая овчарка, хозяин которой "не смог оказать сопротивление". Девочку госпитализировали.Прокуратура начала проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия, ведомство также оценит исполнение закона об ответственном обращении с животными и ветеринарных правил.
https://ria.ru/20210314/telo-1601173906.html
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людмила нефедова, россия, москва, происшествия