Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210315/otvet-1601232748.html
В Кремле рассказали о провокациях против "Спутника V"
В Кремле рассказали о провокациях против "Спутника V"
Попытки политизации применения российской вакцины от COVID-19 имеют место, в том числе и в Европе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T12:50
2021-03-15T13:48
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597243592_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_8cbe235f7bc1fd450fb3d241df92e1b5.jpg
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Попытки политизации применения российской вакцины от COVID-19 имеют место, в том числе и в Европе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Его попросили уточнить, действительно ли в Кремле не видят политизации вопроса использования российской вакцины, например, в ЕС. "К нашему сожалению, мы не можем так сказать. Вы знаете, что президент Путин всегда, с самого начала этой истории, выступал против политизации вакцинной тематики", - ответил Песков.Он добавил, что общая задача мирового сообщества – как можно быстрее привить необходимую часть населения, чтобы остановить пандемию."Президент Путин всегда был против того, чтобы эта тема становилась инструментом в руках недобросовестных политиков и провокаторов. Мы видим, что, к сожалению, такие попытки имеют место. Мы слышим много заявлений, в том числе из европейских стран, - заявлений не очень удачных", - подчеркнул представитель Кремля.Но все это, по его словам, "никоим образом не останавливает добросовестную, планомерную работу и российских ученых, и российских представителей, которые удовлетворяют все растущий международный спрос на эту прививку".На просьбу уточнить, в какой мере президент РФ Владимир Путин занимается тем, чтобы российская вакцина была официально признана в ЕС, представитель Кремля ответил: "Президент этим не занимается, и он не может этим заниматься". Он пояснил, что признание и согласие на использование вакцины в тех или иных странах "вырабатывается не на основе каких-то дипломатических контактов, а на основе экспертного научного подхода"."Поэтому это абсолютно не дело президента. Подается целый набор документов, это очень сложная процедура. Вы знаете, что вакцина хорошо уже изучена, вакцина хорошо оттестирована, испробована в разных возрастных группах. Существуют уже большие данные об использовании вакцины, которые позволяют, что называется, не на основе каких-то слухов, а на основе четких научных факторов принимать решение о ее использовании", - заключил Песков.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597243592_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9dd72362cf13bcbe1c5a0719086f9de4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, в мире

В Кремле рассказали о провокациях против "Спутника V"

12:50 15.03.2021 (обновлено: 13:48 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Попытки политизации применения российской вакцины от COVID-19 имеют место, в том числе и в Европе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Его попросили уточнить, действительно ли в Кремле не видят политизации вопроса использования российской вакцины, например, в ЕС. "К нашему сожалению, мы не можем так сказать. Вы знаете, что президент Путин всегда, с самого начала этой истории, выступал против политизации вакцинной тематики", - ответил Песков.
Он добавил, что общая задача мирового сообщества – как можно быстрее привить необходимую часть населения, чтобы остановить пандемию.
"Президент Путин всегда был против того, чтобы эта тема становилась инструментом в руках недобросовестных политиков и провокаторов. Мы видим, что, к сожалению, такие попытки имеют место. Мы слышим много заявлений, в том числе из европейских стран, - заявлений не очень удачных", - подчеркнул представитель Кремля.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Но все это, по его словам, "никоим образом не останавливает добросовестную, планомерную работу и российских ученых, и российских представителей, которые удовлетворяют все растущий международный спрос на эту прививку".
На просьбу уточнить, в какой мере президент РФ Владимир Путин занимается тем, чтобы российская вакцина была официально признана в ЕС, представитель Кремля ответил: "Президент этим не занимается, и он не может этим заниматься". Он пояснил, что признание и согласие на использование вакцины в тех или иных странах "вырабатывается не на основе каких-то дипломатических контактов, а на основе экспертного научного подхода".
"Поэтому это абсолютно не дело президента. Подается целый набор документов, это очень сложная процедура. Вы знаете, что вакцина хорошо уже изучена, вакцина хорошо оттестирована, испробована в разных возрастных группах. Существуют уже большие данные об использовании вакцины, которые позволяют, что называется, не на основе каких-то слухов, а на основе четких научных факторов принимать решение о ее использовании", - заключил Песков.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий ПесковВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03Россия безвозмездно передала Вьетнаму партию "Спутника V"
04:52"Ъ": за систематическое пьяное вождение могут увеличить наказание
04:47Названа болезнь, на которую указывают проблемы с волосами и ногтями
04:25Названы шесть малоизвестных функций браузера Google Chrome
04:23Венесуэла не планирует применять вакцину AstraZeneca
04:16В Южно-Сахалинске собаки покусали двоих мальчиков
04:12Названы особенности вождения весной
03:31Глава ДНР оценил темпы выдачи российских паспортов в Донбассе
03:17Анонсирован первый пуск российской ракеты "Рокот-М" без украинских систем
03:15Минздрав Украины отказался признать проблемы с вакциной AstraZeneca
03:14Депутат бундестага Гердт назвал условие признания Крыма российским
03:11Аксенов рассказал, как взял на себя ответственность за референдум в Крыму
03:07В США два человека погибли при крушении одномоторного самолета
02:56Россия увеличила вложения в облигации США до 6,145 миллиарда долларов
02:26Мэр Калуги назвал город "практически непригодным для жизни"
02:14Эксперт рассказала, какой кредит считается выгодным
02:14"Не морить себя голодом". Иеромонах Макарий дал советы на время поста
02:05Марокко не отказывается от применения вакцины AstraZeneca
02:04HHS: США пытались отговорить Бразилию от покупки вакцины "Спутник V"
02:03Российская компания назвала санкции США "экономическим Гуантанамо"
Лента новостейМолния