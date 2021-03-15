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В Московской области девять подростков отравились на турбазе
В Московской области девять подростков отравились на турбазе
Прокуратура Московской области начала проверку по факту отравления девяти подростков на территории турбазы в поселке Кратово Раменского городского округа,... РИА Новости, 15.03.2021
2021-03-15T09:14
2021-03-15T17:31
россия
кратово
раменское
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку по факту отравления девяти подростков на территории турбазы в поселке Кратово Раменского городского округа, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Отмечается, что проведение проверки поручено Раменской городской прокуратуре.Семь из девяти подростков, отравившихся на турбазе в Подмосковье, в состояние средней тяжести, позже сообщили в пресс-службе регионального минздрава.Следователи организовали проверку информации об отравлении девяти детей на спортбазе в Подмосковье, позже сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Ольга Врадий."По данному факту следственным отделом по г. Раменское ГСУ СК России по Московской области организована проверка... Из медицинских учреждений истребована необходимая документация. Устанавливаются причины недомогания детей", - сказала Врадий.Ход проверочных мероприятий взят на контроль.По результатам проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе действиям организации, оказывающей услуги питания.
https://ria.ru/20210315/podrostki-1601198542.html
россия
кратово
раменское
московская область (подмосковье)
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россия, кратово, раменское, московская область (подмосковье), происшествия

В Московской области девять подростков отравились на турбазе

09:14 15.03.2021 (обновлено: 17:31 15.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи в Москве
Врач скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку по факту отравления девяти подростков на территории турбазы в поселке Кратово Раменского городского округа, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились девять несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проведение проверки поручено Раменской городской прокуратуре.
Семь из девяти подростков, отравившихся на турбазе в Подмосковье, в состояние средней тяжести, позже сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
"Со спортивной базы в Раменском в медицинские организации Московской области было госпитализировано девять подростков: семь находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные двое – в удовлетворительном. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении минздрава.
Следователи организовали проверку информации об отравлении девяти детей на спортбазе в Подмосковье, позже сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Ольга Врадий.
"По данному факту следственным отделом по г. Раменское ГСУ СК России по Московской области организована проверка... Из медицинских учреждений истребована необходимая документация. Устанавливаются причины недомогания детей", - сказала Врадий.
Ход проверочных мероприятий взят на контроль.
По результатам проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе действиям организации, оказывающей услуги питания.
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РоссияКратовоРаменскоеМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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