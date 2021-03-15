https://ria.ru/20210315/otravlenie-1601199555.html

В Московской области девять подростков отравились на турбазе

В Московской области девять подростков отравились на турбазе

Прокуратура Московской области начала проверку по факту отравления девяти подростков на территории турбазы в поселке Кратово Раменского городского округа,... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T09:14

2021-03-15T09:14

2021-03-15T17:31

россия

кратово

раменское

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку по факту отравления девяти подростков на территории турбазы в поселке Кратово Раменского городского округа, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Отмечается, что проведение проверки поручено Раменской городской прокуратуре.Семь из девяти подростков, отравившихся на турбазе в Подмосковье, в состояние средней тяжести, позже сообщили в пресс-службе регионального минздрава.Следователи организовали проверку информации об отравлении девяти детей на спортбазе в Подмосковье, позже сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального главка СК РФ Ольга Врадий."По данному факту следственным отделом по г. Раменское ГСУ СК России по Московской области организована проверка... Из медицинских учреждений истребована необходимая документация. Устанавливаются причины недомогания детей", - сказала Врадий.Ход проверочных мероприятий взят на контроль.По результатам проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе действиям организации, оказывающей услуги питания.

https://ria.ru/20210315/podrostki-1601198542.html

россия

кратово

раменское

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кратово, раменское, московская область (подмосковье), происшествия