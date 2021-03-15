https://ria.ru/20210315/otdykh-1601313958.html

Эксперты рассказали, на сколько подорожал отдых на российском юге

Эксперты рассказали, на сколько подорожал отдых на российском юге

Аренда жилья на курортах Крыма и Краснодарского края в этом году обойдется туристам на 15 процентов дороже, чем в прошлом, сообщает Суточно.ру. РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-15T14:59

2021-03-15T14:59

2021-03-15T14:59

цены

туризм

форос

куда можно лететь

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туризм

адлер

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Аренда жилья на курортах Крыма и Краснодарского края в этом году обойдется туристам на 15 процентов дороже, чем в прошлом, сообщает Суточно.ру. "Стоимость проживания на курортах Крыма и Краснодарского края за год выросла примерно одинаково, в Крыму она выше, но не критично – в среднем на пять-десять процентов. Если говорить о главных курортах регионов, Ялта обогнала Сочи – аренда здесь стоит дороже в среднем на пять процентов", – комментирует Юрий Кузнецов, основатель, владелец и генеральный директор российского онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья.В среднем в Крыму в этом году проживание обходится в 3110 рублей в сутки. За год подорожание составило 14 процентов.Дороже всего на полуострове аренда в Форосе – 4130 рублей за сутки. На втором месте – Новый Свет (3950 рублей), на третьем – Орджоникидзе (3560 рублей). Далее идет Ялта – со средней стоимостью в 3480 рублей. Дешевле всего в Евпатории и Судаке: 2720 и 2460 рублей соответственно.На курортах Краснодарского края аренда жилья в сутки в среднем стоит 2890 рублей. Прирост за год составил 15 процентов.Самое дорогое проживание – в Сочи (3310 рублей), Лазаревском (три тысячи рублей) и Геленджике (2990 рублей). В Адлере сутки в среднем стоят 2850 рублей, в Анапе – 2570 рублей, в Ейске – 2250 рублей.

https://ria.ru/20210305/oteli-1599951345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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